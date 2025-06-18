（專訪）宋偉恩一瓶啤酒「天旋地轉」被虧 酒後吐真言「友情回不去」

《喝酒吧！笨蛋》專訪 樓一安 宋偉恩（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕宋偉恩在調酒職人劇《喝酒吧！笨蛋》詮釋內心純情、暗戀卻遲遲不敢告白的「大牛」，被問是否和角色一樣，不敢跨出告白那一步？他坦言自己不太能接受被告白，「那種一翻兩瞪眼的事情很不浪漫，會讓人覺得尷尬。」

宋偉恩提到，比起正襟危坐說出「我喜歡你」，他更喜歡感情隨著相處水到渠成，「雙方關係已經八九不離十了，彼此家裡都住過好幾次，每天晚上都會講電話、視訊，睡前也會互相報備。」這樣的互動，基本上已算在一起了，但還是要確定關係，會選在吃飯時說：「那我們就在一起囉！」幾乎都是他開口。

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談到感情中的分合，宋偉恩表示，不管是開始或結束關係，他都會清楚說明，以免引發不必要的誤會，「在一起要確定，分手也是要講清楚，我的工作不允許我有這些誤會和問題。」他不喜歡斷得不乾不淨，即使關係進入灰色地帶，也希望雙方有時間過渡，「我會開口的時候，大多是覺得這段關係對彼此沒有太大幫助，不想相怨，也許分開對雙方更好，我是那種分手後也能和對方當朋友的人。」

宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》呆萌追愛。（逆光電影提供）

分手後會否在社群上「斷捨離」？宋偉恩說：「有的會取消關注，有的不會。要看情況，撕破臉的就會刪掉，沒刪的還能當朋友。」他坦言，有時候不是自己在意，而是現任在意他與前任有所聯絡，他說：「這部分就需要雙方溝通或妥協。」

導演樓一安談起選角時透露，很早就將宋偉恩列入「大牛」的名單裡，「那時看《俗女養成記》的時候，就覺得他有點呆呆的氣質，後來試了幾個人之後，覺得他的反應比較自然。」宋偉恩聽到被形容「呆」，他立即自嘲：「是真笨啦！」樓一安笑說，唯一和預期有落差的，就是宋偉恩的體型，「他太高、太壯了！這角色設定是個不會練身體的人，但是偉恩太壯，看起來很會打架。」宋偉恩則說：「那時候我就沒去健身啦！」

宋偉恩（右）在《喝酒吧！笨蛋》向調酒師莫子儀（左）拜師學藝，成為「笨蛋酒吧」的學徒。（逆光電影提供）

宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》到酒吧當調酒師莫子儀的學徒，提到喝酒，他分享難忘的酒醉經驗，22歲參演何潤東執導的影集《翻牆的記憶》，開拍前導演請大家吃晚餐，「我喝了一瓶啤酒，結果開始天旋地轉，被大家笑翻了。」他當時意識到自己的酒量不行，慘被虧：「爛透了！」後來有機會就多喝、多練，他自豪酒量變好了，「現在啤酒不會醉」。

《喝酒吧！笨蛋》專訪宋偉恩（記者潘少棠攝）

至於是否會酒後吐真言？宋偉恩承認，酒後會把平常不好意思說的話講出來，但也因此後悔過，「有人無法接受這麼真的話，事後關係就會漸行漸遠。」他招認以前不懂事，覺得與對方的關係緊密，就藉酒將血淋淋的真心話說出來，沒想到卻因此失去朋友，「我一直以為，他是可以讓我這麼直的表述，結果不是，他可能比較脆弱，我一直誤會了，我以為我們的關係是足以讓我可以跟他這樣說，其實我也很後悔。」他後來才知道，無論是友情還是愛情，若擔心彼此關係生變，就要把難聽的話放在內心的盒子裡，「我也是經歷過才知道。」

被問是否曾想挽回失去的友誼？宋偉恩說：「有啊，我有道歉，也跟對方媽媽道歉，但回不去了。我覺得沒關係，人生就是這樣，朋友來來去去，早點知道也好。」

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