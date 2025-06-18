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（專訪）宋偉恩遭導演「轉奶頭」背脊發涼 認了和吳念軒「超不合」：我要嗆爆他

〔記者李紹綾／專訪〕宋偉恩在影集《喝酒吧！笨蛋》飾演不敢告白的純情男「大牛」，戲裡的暗戀對象王渝萱熱愛當臨演跑龍套，有次向他吐露曾被導演亂摸，過去是否有遇過類似情況？他透露有被剛認識的導演轉奶頭，當場嚇到背脊發涼。

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宋偉恩在影集《喝酒吧！笨蛋》飾演不敢告白的純情男。（記者潘少棠攝）宋偉恩在影集《喝酒吧！笨蛋》飾演不敢告白的純情男。（記者潘少棠攝）

宋偉恩分享，22歲和某導演合作第一個案子，「拍到後期時，他邊聊天邊突然轉我奶頭，我整個背脊發涼，嚇到不敢動。」他當下不知所措，只覺得導演這舉動太奇怪，不知是否在暗示什麼。這幾年他和這位導演多次碰到面，也變得越來越熟，前2年他突然「反擊」，他笑喊：「換我轉他奶頭，管他有沒有嚇到，好玩啦！你會老，我會大。」他稱這已成彼此熟識後的玩笑方式，「那導演好像都會對比較喜歡的朋友這樣。」

宋偉恩（左）、吳念軒（右）屢傳不合。（翻攝自Instagram）宋偉恩（左）、吳念軒（右）屢傳不合。（翻攝自Instagram）

宋偉恩大學開始跑龍套，加入LINE臨演群組、臉書通告社傳，曾凌晨4點出班、拍到半夜再騎機車返家，一天下來的酬勞僅500元，「超累，但也是很珍貴的經驗。」有次演了保鑣角色，拍了一個星期入帳8000元，領到錢時他嚇到：「怎麼那麼多啊！劇組還用夾鏈袋裝鈔票給我。那時候，一個19歲的小朋友，手上突然有8000元，算是很多的錢。」直到報名人才培訓課程「華流之星」，他意外獲選簽約，才正式邁向演員之路。

宋偉恩（右）、吳念軒（左）相識多年，屢屢傳出兄弟不合。（翻攝自臉書）宋偉恩（右）、吳念軒（左）相識多年，屢屢傳出兄弟不合。（翻攝自臉書）

自出道以來，宋偉恩的演藝之路走得頗為順遂，他聽到後語帶調侃說：「我哪有順啊？吳念軒才順吧！」被虧話講很酸時，他作勢說：「快，打電話給吳念軒，我要嗆爆他。」兩人先前在同一家經紀公司，經常爆出不合傳聞，被問有無交惡？宋偉恩索性開玩笑說：「很不合啊！超級不合，我超想揍他！」他還會跟身邊朋友說：「吳念軒太像我前任了，真的太像了！感覺就像談過戀愛又分手的關係。」

宋偉恩在影集《喝酒吧！笨蛋》飾演不敢告白的純情男。（記者潘少棠攝）宋偉恩在影集《喝酒吧！笨蛋》飾演不敢告白的純情男。（記者潘少棠攝）

宋偉恩提到，最近熱愛獨旅，時不時會在私人臉書發照片，5月赴大阪獨旅期間，接到吳念軒打來的電話，「我們講超久，而且還沒有重點，我就問他到底要幹嘛？他只是看到我臉書以為我回台灣了，想約我出去拍照。」他稱兩人認識太久，相處起來有如家人，「感情很好，現在沒有那麼膩在一起了，以前是每天講電話，現在變成偶爾關心，像家人、像前任，就是那種有愛又想揍他的複雜情緒。」

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