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娛樂 最新消息

消失10年！江蕙下月復出 江淑娜持續神隱遭爆「找不到人」

江蕙認真備戰演唱會，加場的門票已經全部完售。（寬宏提供）江蕙認真備戰演唱會，加場的門票已經全部完售。（寬宏提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后江蕙下月復出開唱，她的妹妹江淑娜消失演藝圈長達10年，屆時是否會露面備受關注，許多歌迷都很關心江淑娜的近況。

江蕙與江淑娜感情深厚，姊妹倆從小辛苦走唱，進入演藝圈後更相互扶持。過去江淑娜時常擔任姊姊的演唱會嘉賓，唯獨在「祝福」封麥演唱會沒有露面，表示只想要好好當「家人」，低調在台下陪伴。

江蕙與江淑娜姊妹情深。（寬宏提供）江蕙與江淑娜姊妹情深。（寬宏提供）

當年江蕙封麥時，江淑娜感性告白：「二姐把手上40幾年來的麥克風放下，把最好的歌聲，最美的身影留在大家心中，雖是萬般不捨，但天下沒有不散的宴席，千言萬語盡在她的歌聲中。」而江蕙封麥後不久，就傳出江淑娜也要引退，希望過著「知足、平凡及平淡的生活」，至今已經多年沒有公開露面。

江淑娜淡出演藝圈長達10年，就連圈內好友都「找不到人」，葉璦菱透露多年沒有聯絡；至於昔日一起奪下金鐘獎的主持搭檔澎恰恰也說：「找不到人，都沒有聯絡。」稱江淑娜非常神秘。

如今江蕙即將回歸歌壇，北高雙蛋共舉辦23場演唱會，門票已經全部完售，主辦單位也透露，目前沒有安排演出嘉賓的規劃，觀眾恐無緣看到江淑娜助陣登台畫面。

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