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娛樂 最新消息

（專題）阿滴從0學會義大利文！盤點台灣「語言天才」明星 陳柏霖精通7種語言

阿ken（左起）、劉品言、陳柏霖、吳姍儒都有精通的第二外語。（合成圖，翻攝自IG、資料照）阿ken（左起）、劉品言、陳柏霖、吳姍儒都有精通的第二外語。（合成圖，翻攝自IG、資料照）

〔記者林欣穎／專題報導〕百萬YouTuber阿滴昨在社群上分享自己從零開始學義大利文一年後，高分通過了B1語言檢定，超強語言能力被網友狂推可以去當外交大使，其實演藝圈也不乏第二外語超溜的藝人，像是阿Ken、劉品言、林依晨等人的語言能力都「嚇嚇叫」一起來看看還有哪些明星。

陳柏霖精通7種語言。（資料照，記者潘少棠攝）陳柏霖精通7種語言。（資料照，記者潘少棠攝）

陳柏霖

陳柏霖曾在節目上分享自己可以講7種語言，分別是中文、閩南語、英、日、粵、韓還有上海話，擁有極高語言天賦的他幾乎都是自學，曾說最主要是要先有語感，才會學得快。

阿Ken畢業於名校加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系。（翻攝自YT）阿Ken畢業於名校加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系。（翻攝自YT）

阿Ken

綜藝咖阿Ken平常主持機智幽默，不過阿Ken除了有搞笑靈魂外，他其實還是個學霸，阿Ken畢業於名校加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系，他也曾在節目中講莎士比亞《理查三世》對白，雖然流利但也口音相當「接地氣」，還被小S吐槽：「不像英文像泰文耶」。

佩甄曾到海外留學。（本報資料照）佩甄曾到海外留學。（本報資料照）

佩甄

「台灣好媳婦」佩甄其實相當國際化，她過去曾在溫哥華念語言學校，之後又進入美國中央華盛頓大學就讀，她曾在網路節目中幽默分享學英文的方式，「學好一個語言就是跟他交換口水！」

（專題）阿滴從0學會義大利文！盤點台灣「語言天才」明星 陳柏霖精通7種語言吳姍儒14歲時就到美國留學。（資料照，記者陳奕全攝）

吳姍儒

近期代班《小姐不熙娣》、接下主持《一字千金》的吳姍儒手上共握有4個節目，主持地位相當穩固，當時接棒曾國城主持《一字千金》時她曾搞笑表示自己中文程度只到國中畢業，其實她14歲就到美國留學，畢業於華盛頓大學博瑟爾分校，擁有超強英文實力，還曾短暫的在國中當過英文老師、高中補習班多益、英檢等教師。

劉品言法語流利。（資料照，記者陳奕全攝）劉品言法語流利。（資料照，記者陳奕全攝）

劉品言

近期雙喜臨門晉升人妻、人母的劉品言不只會英、日語，過去她曾前往法國留學，可以講出一口流利的法文，之前她上《康熙來了》秀法文的片段至今還會被網友拿出來討論，更形容聽她講法文就像置身在巴黎香榭麗大道。

桂綸鎂大學專攻法語系。（資料照，高雄市電影館提供）桂綸鎂大學專攻法語系。（資料照，高雄市電影館提供）

桂綸鎂

同樣精通法文的還有影后桂綸鎂，她大學專攻法語系，也曾到法國交換留學，她之前受邀到巴黎時裝周時曾秀過法文，還擔任隨行人員的翻譯。

林依晨能說一口流利韓文。（資料照，記者陳奕全攝）林依晨能說一口流利韓文。（資料照，記者陳奕全攝）

林依晨

大學就讀於政大韓文系的林依晨擁有流利的韓文能力，她過去以《我可能不會愛你》在韓國打開知名度，拿下首爾電視劇大賞「亞洲明星大獎」致詞時更以韓文向眾人打招呼，並用英文及中文致詞，超穩台風也被當地媒體盛讚。

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