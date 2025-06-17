Jennie太辣了！騷秀水蛇腰、裸色緊身衣上身誘人

Jennie公開辣照，身材曲線完美動人。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie近來公開畫報照片，展現驚人水蛇腰，完美S曲線讓不少粉絲羨慕不已，好奇她身材管理的秘訣。

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Jennie曬出多張美照，身穿裸色緊身衣，散發優雅誘人的姿態，衣服上的印花圖案吸引眾人目光，特別是沿著身體曲線流動的輪廓，更加凸顯她的苗條身材。

另一組照片呈現Jennie幹練風格。（翻攝自IG）

另一組照片則展現完全不同的風格，將頭髮往後梳，搭配長款皮手套散發幹練的性感魅力，尤其露出滑嫩肩線、鎖骨，同樣非常吸睛。

Jennie公開辣照，身材曲線完美動人。（翻攝自IG）

Jennie自3月發表個人專輯《Ruby》後，之後前往科切拉音樂節、時裝秀Met Gala等活動，接下來將和BLACKPINK成員籌備新專輯，以及10月會來到高雄開唱，令台灣粉絲充滿期待。

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