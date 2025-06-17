懶理永野芽郁不倫戀 《新聞主播》結局收視創新高

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕阿部寬主演春季檔日劇《新聞主播》雖遇上主演之一的永野芽郁捲入不倫戀，導致收視下滑，但最終集以12％收視率完美收尾；結局除了串聯所有事件，最後10秒竟出現全新神秘角色，替第二季埋下伏筆。

男配角道枝駿佑（左）和神秘角色寺西拓人花絮照。（翻攝自X）

《新聞主播》以虛構的電視台JBN為背景，講述阿部寬原為公共電視台的社會線記者，後來受邀轉戰民間電視台擔任晚間新聞主播。面對節目收視低迷、鬆散的報導體系，以強烈新聞信念與執行力，帶領團隊揭露眾多新聞事件黑幕。

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完結篇中留下多個未解之謎，最後10秒由寺西拓人演出的神秘男子意圖為何，在社群引發熱烈討論，狂吸網友留言：「伏筆太多肯定有續集」。

阿部寬坦言演出新聞主播是很困難的角色。（friDay影音提供）

阿部寬坦言，新聞主播演起來令人非常苦惱，是很困難的角色，「不過能在豪華的場景中拍攝，並與這麼棒的團隊一起完成作品，對我來說是非常珍貴的經驗。」《新聞主播》於friDay影音、KKTV、Hami Video、Netflix上架。

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