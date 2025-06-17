宥勝婚變疑雲再起 慈惠「1親暱稱呼」藏玄機

宥勝（左）與慈惠是否已悄然離婚，還是個謎。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝捲入性騷擾風波，形象重挫，外界關注也擴及其家庭，之前傳出他和妻子林慈惠早已離婚，但雙方都不回應。林慈惠今難得提到宥勝近況，她卻以家人的角度稱呼宥勝為「爸爸」，而不是稱呼「老公」，是否還有婚姻關係，撲朔迷離。

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林慈惠今提到因自己有工作，只有宥勝去看家人的鋼琴成果發表，爸爸視角看「前世情人」，充滿閃閃發亮的濾鏡，讓林慈惠傻眼虧：「前世情人的威力果然不容小覷。」此外，宥勝還臨時被cue帶家人去洗頭，全都聽話照辦。

而下方有網友酸他們「雖然週刊爆料說離婚了，看起來還是合作父母」，但其他人卻力挺慈惠，表示「合作型父母是最棒的狀態」、「為什麼離婚要小孩也失去爸爸」、「離婚了，也是要照顧小孩啊，他是沒後援的職業媽媽耶」等話語，對於宥勝和慈惠目前關係，經紀人今回應本報，重申「我們就不再對外回應了，請體諒」。

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