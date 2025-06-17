吸毒達「181次」！韓星劉亞仁2審獲緩刑 下個月迎終審

南韓男演員劉亞仁。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年僅38歲的南韓男演員劉亞仁，曾獲得多座百想藝術大賞、青龍電影獎等獎項。不過，2023年劉亞仁卻被爆出使用多達4種毒品，遭到警方調查，而南韓最高法院將於下個（7）月3日，對劉亞仁進行終審宣判。

韓媒《韓聯社》今（17）日引述法界消息人士報導，劉亞仁涉嫌於2020年至2022年，在首爾多家醫院以美容手術麻醉為由，先後注射異丙酚、咪達唑侖、氯胺酮及瑞馬唑侖等藥物，多達181次。

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同時，劉亞仁也被指控在2021年至2023年期間，冒名非法購買約1100片安眠藥，共44次；還涉嫌在去（2024）年1月，在美國吸食大麻，並教唆他人吸毒。

劉亞仁去年9月，遭一審判處有期徒刑1年、罰金200萬韓元（約新台幣4萬3千元），並當庭被捕；今（2025）年2月二審則判處有期徒刑1年、緩刑2年，並處罰金200萬韓元，而劉亞仁也在被羈押5個月後獲釋。

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