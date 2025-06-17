晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吸毒達「181次」！韓星劉亞仁2審獲緩刑 下個月迎終審

南韓男演員劉亞仁。（美聯社）南韓男演員劉亞仁。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年僅38歲的南韓男演員劉亞仁，曾獲得多座百想藝術大賞、青龍電影獎等獎項。不過，2023年劉亞仁卻被爆出使用多達4種毒品，遭到警方調查，而南韓最高法院將於下個（7）月3日，對劉亞仁進行終審宣判。

韓媒《韓聯社》今（17）日引述法界消息人士報導，劉亞仁涉嫌於2020年至2022年，在首爾多家醫院以美容手術麻醉為由，先後注射異丙酚、咪達唑侖、氯胺酮及瑞馬唑侖等藥物，多達181次。

同時，劉亞仁也被指控在2021年至2023年期間，冒名非法購買約1100片安眠藥，共44次；還涉嫌在去（2024）年1月，在美國吸食大麻，並教唆他人吸毒。

劉亞仁去年9月，遭一審判處有期徒刑1年、罰金200萬韓元（約新台幣4萬3千元），並當庭被捕；今（2025）年2月二審則判處有期徒刑1年、緩刑2年，並處罰金200萬韓元，而劉亞仁也在被羈押5個月後獲釋。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中