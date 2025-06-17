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娛樂 最新消息

NewJeans回歸日遙遙無期 「抗告失敗」恐到2029才自由

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團NewJeans去年與經紀公司ADOR爆出合約糾紛，在今年3月21日被首爾中央地方法院裁定不得私自活動，不過成員們仍自行以「NJZ」名義活動，因被裁定「間接強制」，若仍私自進行演藝活動，恐面臨天價賠償金。對此，成員也針對假處分進行抗告，然而，今（17）日確定遭法院駁回，若繼續抗告失敗，成員恐怕直到2029年才能恢復自由之身。

NewJeans抗告遭法院駁回。（翻攝自IG）NewJeans抗告遭法院駁回。（翻攝自IG）

根據韓國媒體報導，韓國首爾高等法院17日正式駁回了NewJeans成員針對「禁止獨立活動」假處分的抗告，然而，首爾中央地方法院日前已經裁定並接受ADOR對NewJeans提出的「間接強制」申請，法院指出「在專屬合約效力確認訴訟的一審判決宣判之前，若未經ADOR事前批准獲同意，NewJeans不得從事演藝活動，若違反此命令，每次違規行為每名成員支付10億韓元（約新台幣2165萬元）給ADOR」，之後NewJeans成員提出異議與抗告，但均未獲得法院支持。

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