NewJeans回歸日遙遙無期 「抗告失敗」恐到2029才自由

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團NewJeans去年與經紀公司ADOR爆出合約糾紛，在今年3月21日被首爾中央地方法院裁定不得私自活動，不過成員們仍自行以「NJZ」名義活動，因被裁定「間接強制」，若仍私自進行演藝活動，恐面臨天價賠償金。對此，成員也針對假處分進行抗告，然而，今（17）日確定遭法院駁回，若繼續抗告失敗，成員恐怕直到2029年才能恢復自由之身。

NewJeans抗告遭法院駁回。（翻攝自IG）

根據韓國媒體報導，韓國首爾高等法院17日正式駁回了NewJeans成員針對「禁止獨立活動」假處分的抗告，然而，首爾中央地方法院日前已經裁定並接受ADOR對NewJeans提出的「間接強制」申請，法院指出「在專屬合約效力確認訴訟的一審判決宣判之前，若未經ADOR事前批准獲同意，NewJeans不得從事演藝活動，若違反此命令，每次違規行為每名成員支付10億韓元（約新台幣2165萬元）給ADOR」，之後NewJeans成員提出異議與抗告，但均未獲得法院支持。

請繼續往下閱讀...

相關新聞 （影）NewJeans遭禁獨立活動！每次出現就賠50億 韓網嘆：真的完蛋了

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法