玄彬視角！孫藝真辦子帳號藏玄機 鞦韆盪出「少女感」

孫藝真當媽媽後，似乎越來越做自己。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真今（17）悄悄開設新的IG「子帳號」，有趣的是，該帳號名為「yejinfoot_official」，和她原本的「yejinhand」正好是「手、腳」對比，讓粉絲紛紛表示「真是很有幽默感」。

子帳號的第一則貼文是她公開在遊樂場盪鞦韆的影片，以《Warning》當作背景音樂，只見她像孩子般盪鞦韆，網友紛紛猜測畫面外八成是老公玄彬和兒子小甜豆一起共享天倫樂。

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孫藝真開設子帳號，首個貼文公開盪鞦韆影片，看起來超歡樂。（翻攝自IG）

只是孫藝真玩心大起，越盪越高，似乎心情跟著嗨起來，部分網友留言「看起來好開心，但還是要注意安全呀」，也有粉絲每天期盼女神一家人都能平安健康，期待看到夫妻倆早日復出拍戲。

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另外孫藝真還公開一段養蠶寶寶的影片，展現童趣的一面，她寫道在片場養了蠶，後來結繭，變成了飛蛾，直呼「真是太神奇又感動了。」粉絲對於她能透過全新帳號分享自己的日常都津津樂道，不少人期待她能公開更多，將正能量和快樂分享給大家。

作品方面，孫藝真和李炳憲合作的電影《無可奈何》（另翻：徵人啟弒，暫譯）早在今年1月15日殺青，該片為朴贊郁導演全新力作，獲業內人士看好有望在今年威尼斯影展亮相。

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