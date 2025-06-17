消息藏3個月 阿滴曝新動向「從零開始學會義文」吸萬人朝聖

阿滴常在社群上分享日常。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber阿滴常在社群上分享日常，今（17）日他在社群上宣布，自己用了一年的時間，從零開始學義大利文，並高分通過B1語言檢定。

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阿滴在社群上透露，這個消息憋了快三個月，決定要炫耀一下，「我用了一年的時間，從零開始學義大利文，高分通過B1語言檢定，而且口說拿滿分啦啊啊啊！」阿滴說，如果想學外語或是需要些激勵，推薦去看看他這一年的學習記錄，從完全不會到敢開口、從充滿成就感到遇到撞牆期，以及最後考試前的衝刺準備，每一段掙扎都有拍下來。「希望讓大家看到在語言學習這條路上，我們不是孤獨的，大家都會需要克服各式各樣的困難。」

阿滴說，「學習語言我的確有些天賦，但是我絕對不是天才。」他也會忘記背了好幾次的單字，也要花很久才能搞懂一些文法，也會遇到沒有動力厭倦學習的時刻。「但是，我想知道如果我每天都堅持學習，到底能走到哪裡？結果是：真的可以走得比自己想像中還要遠。」更說語言不是比誰記得快，而是比誰走得久，貼文也引來萬人朝聖。

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