閃兵案移審 新北院裁定首腦另案判刑確定送檢方執行

男子陳志明為首犯罪集團，教導役男以憋氣影響血壓檢測等方式，裝病取得不實病歷以「閃兵」，其中包含知名藝人王大陸等人。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕男子陳志明為首犯罪集團，教導役男以憋氣影響血壓檢測等方式，裝病取得不實病歷「閃兵」，至少有24名役男企圖以此躲避兵役，包含知名藝人王大陸及陳零九，其中，陳花約30萬元成功閃兵、王斥資360萬元，因主腦被抓而未遂，雖閃兵沒事但他交付健保卡讓他人假冒看診仍觸法，新北地檢署昨依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌起訴陳嫌，全案今移審後，陳嫌因另案有判刑確定，新北地院裁定送檢方執行。

相關新聞：王大陸豪砸360萬閃兵仍遭起訴「服役表現態度」全曝光

請繼續往下閱讀...

同案被告部分，法院裁定，陳嫌好友李名宸15萬元交保，旗下成員張忠15萬交保、林逸楷12萬交保，3人均限制住居及限制出境、出海8月。

檢警調查，陳嫌曾因病免疫遂熟知其中流程，從2016年起找來好友李名宸及白牌車司機張忠、林逸楷組犯罪集團，以「好康逗相報」手法擴展客源，並在演藝圈中建立好口碑。

檢方發現，陳嫌教導役男前往醫院看診時以憋氣影響血壓檢測，等取得24小時攜帶式血壓機後，由陳嫌或其他槍手頂替，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

檢方查出，陳嫌至少有24名客戶，收費從五萬元至五十萬元不等，其中陳零九及藝人陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維、舞台劇演員黃博石都已取得免疫證明書。

另外，王大陸付給陳志明360萬元企圖閃兵，但因他長期在國外，因此將健保卡及身分證交給陳志明，陳則指派手下持王大陸健保卡冒名到醫院就診，不過，因陳志明今年1月被逮入監，王大陸未能完成逃兵役的犯行，而王事後還以證件遺失申請補發而涉偽造文書罪；至於醫療院所是否涉案部分，檢警仍在調查中。

本案是檢察官吳姿函指揮警方偵破，檢方認為陳嫌等人利用制度漏洞犯案，對陳求刑5年。陳嫌、王大陸、陳零九等28人偵查時都認罪。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法