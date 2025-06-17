詐騙喊「她跑了！」 簡沛恩一句話機智破解騙局

簡沛恩遇到詐騙反將一軍。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星簡沛恩淡出演藝圈後，轉戰餐飲與寵物領域，打造出屬於自己的第二事業。她過去曾因誤信詐騙損失高達19萬元，近期再次遇上類似手法，不僅未上當，還反將詐騙集團一軍。

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簡沛恩在社群發文表示，連續接到兩通來電，對方自稱是「新竹西門郵局」人員，語氣急促地說，有位女子持著她的雙證件到郵局辦理業務，要求她立刻配合後續處理。她第一時間就提高警覺，上網一查，果然又是老套的詐騙劇本。

簡沛恩強調遇到詐騙要保持冷靜與查證來源。（翻攝自IG）

簡沛恩這回沒掛電話，也沒直接揭穿對方，而是選擇順勢演出，假裝上鉤，想看看對方還能演出什麼花樣。結果詐騙集團立刻進入「戲精模式」，電話另一頭忽然驚呼：「什麼！她跑了！」彷彿現場真的有人潛逃般。簡沛恩當下語氣超淡定，幽默回應：「沒關係啊，跑了就跑了啊，那如果她再回來，你就記得把她抓起來喔！」一句話直接讓對方啞口無言。

她也藉這次經驗提醒大家，詐騙手法日新月異，即使看似荒謬，也常讓人一時慌張掉進陷阱，強調「保持冷靜」與「查證來源」是自保的不二法門。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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