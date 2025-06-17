小煜轉當「詐騙仔」碰上美女偵查員 忐忑不安怕被過肩摔

楊奇煜連兩部音樂劇演出，角色神切換。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小煜」楊奇煜今年可說是工作量滿檔，除了音樂演唱跟實境節目之外，光是音樂劇作品就佔了將近一年的時間，上半年由他主演的《三個傻瓜》才剛進入巡迴尾聲，緊接著又加入《我在詐騙公司上班》的排練工作，對於兩齣戲之間的角色轉換，他坦言需要一直提醒自己「我是誰」，不然真的有點混亂。雖然音樂劇一齣接著一齣，甚至還重疊，不過「劇場」已經是家的感覺了，雖然過程很燒腦，但已經慢慢接受這樣的表演方式，站在舞台上也有種莫名的成就感。

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這次演出，劇團特別邀請內政部警政署刑事局偵查員蔡尹齊共演，讓觀眾見證「人民保母如何為民除暴」過程。由於在劇中飾演詐騙公司老闆，是個大惡之人的角色，當得知這次有真實女警官加入演出，小煜笑說：「那她會在舞台上對我使用過肩摔或擒拿術嗎？」

鎮萬鈞加入音樂劇《我在詐騙公司上班》。（果陀劇場提供）

此外，戲裡也有新演員，畢業於北藝大戲劇系的鎮萬鈞，從小就愛看相聲瓦舍。甚至以單口相聲的喜劇呈現，成功闖進《植劇場2》的甄選。正式出道的他不僅拍攝多部影視作品，也參與許多MV及廣告，而萬鈞最擅長的表演藝術，更讓他在近期入圍了第一屆臺北戲劇獎最佳音樂劇類男演員，他笑說自己將帶著這份榮耀參演《我在詐騙公司上班》，與原先在劇中表現亮眼的徐浩忠，在不同的場次分飾曾誠一角，與劇中老闆楊奇煜見招拆招。

王國讚（左起）、辰亞御、楊奇煜、徐浩忠、張雅筑演出音樂劇《我在詐騙公司上班》。（果陀劇場提供）

近期開始進入讀本、排練行程的鎮萬鈞，對於自己飾演的角色也有一番剖析：「我看過原著漫畫，曾誠是一位有點天然呆的人，有著現代人的怪異正義感胸懷，但有時卻又大智若愚，能一針見血的切中要點，是個挺討喜的角色。」被問到這齣戲有什麼挑戰之處時，他說：「曾誠在這齣戲裡天人交戰時需要能夠快速切換狀態，也要讓觀眾能夠看清楚他所掙扎的事情。這個部分同時要能貼合音樂節奏，可以說是非常考驗技術與執行力。」

果陀劇場音樂劇《我在詐騙公司上班》8／8-9／27台北、高雄、台中巡迴登場，購票請上Opentix售票系統。

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