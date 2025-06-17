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女星痛批「杜賓幼犬遭虐死」 剪耳縫紙杯殘忍畫面曝光

香港女星裕美曝光杜賓犬遭受的殘忍行徑。（翻攝自IG）香港女星裕美曝光杜賓犬遭受的殘忍行徑。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星裕美近日在社群平台發布一則令人髮指的影片，內容是她接收到杜賓犬疑似遭到非法繁殖場的虐待，最終致死的消息，她忍住悲憤曝光杜賓犬遭受的虐待行為，並希望網友看見此影片可以廣傳，讓更多人知曉這殘忍的行徑，影片引發外界的關注。

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影片中，裕美一度哽咽，她透露有義工團隊撿到一隻杜賓幼犬，瑟縮於公園的椅子下，被發現時頭上竟用膠水黏住一個紙杯，不僅如此，耳朵也有針線縫合過的痕跡，一切的跡象原來是為了滿足市場喜歡「豎耳短尾」的杜賓犬，所以不肖人士對狗狗進行他們所謂的「矯正」。

裕美向非法繁殖場宣戰。（翻攝自IG）裕美向非法繁殖場宣戰。（翻攝自IG）

最終杜賓幼犬因為細菌感染致死，裕美也哽咽曝光狗狗生前的虛弱照片，讓人看了相當悲憤，「這手法太誇張，我們雖然沒有證據，但高度懷疑是非法繁殖場所為」，所以裕美要向非法繁殖場宣戰，並希望網友可以廣傳這則影片，這樣大眾才會有所重視。

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