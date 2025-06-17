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娛樂 最新消息

FEniX脫了！曹家齊濕身前急補腹肌 夏浦洋「一打四」霸氣全開

FEniX脫衣到泳池玩水。左起為MAX、曹家齊、夏浦洋、陳峻廷和李承隆。（記者侯家瑜攝）FEniX脫衣到泳池玩水。左起為MAX、曹家齊、夏浦洋、陳峻廷和李承隆。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／宜蘭報導〕偶像男團FEniX成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX和李承隆，今齊聚瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店放鬆，雖然天公不作美無法如願在沙灘秀肌，但幾位小鮮肉轉戰戶外泳池，立刻開啟「濕身模式」，玩起黃色小鴨與激烈打水戰。其中健身狂人曹家齊即使近期肩頸肌腱炎還在拔罐修復中，也沒放過任何能「補肌」時機。

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只見曹家齊下水前在岸邊狂做伏地挺身，完全是想讓腹肌線條更明顯才進場。此外，李承隆稍早也偷偷跑去健身房臨時抱佛腳，但馬上被曹家齊吐嘈：「他平常沒這麼勤勞啦！」

FEniX脫衣到泳池玩水。左起為李承隆、MAX、夏浦洋、曹家齊與陳峻廷。（記者侯家瑜攝）FEniX脫衣到泳池玩水。左起為李承隆、MAX、夏浦洋、曹家齊與陳峻廷。（記者侯家瑜攝）

FEniX曹家齊惡補腹肌。（記者侯家瑜攝）FEniX曹家齊惡補腹肌。（記者侯家瑜攝）

五位成員身材全都在線，脫掉上衣後肌肉線條清晰可見，腹肌、胸肌一字排開，視覺衝擊超強烈。夏浦洋昔日是救生員和游泳教練，身手一流，在水裡直接開戰，一打四潑翻全場，整個畫面根本偶像劇男主角上身。

FEniX夏浦洋惡補腹肌。（記者侯家瑜攝）FEniX夏浦洋惡補腹肌。（記者侯家瑜攝）

FEniX脫衣到泳池玩水。（記者潘少棠攝）FEniX脫衣到泳池玩水。（記者潘少棠攝）

FEniX向來被封為「最愛脫男團」，這次難得到蘇澳終於大解放，平時演唱會受限於舞台尺度、時間，脫衣都只來得及脫一半，這回總算在泳池「全身濕透」打水戰，畫面相當養眼。

FEniX脫衣到泳池玩水。（記者潘少棠攝）FEniX脫衣到泳池玩水。（記者潘少棠攝）

FEniX脫衣到泳池玩水。（記者潘少棠攝）FEniX脫衣到泳池玩水。（記者潘少棠攝）

FEniX脫衣到泳池玩水。（記者潘少棠攝）FEniX脫衣到泳池玩水。（記者潘少棠攝）

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