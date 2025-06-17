大S魂斷異國喚警覺！于美人籲小龍年恐遇劫「身體不好勿出國」

大S（左）年初於日本辭世，于美人深感痛心也呼籲眾人身體不好勿出國。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛今年2月初不敵流感併發肺炎不幸於日本辭世，生前與她有著深厚交情的于美人，近日在節目中談及此事仍感心痛不捨，也藉此提醒觀眾「身體不好不要出國」，尤其今年「小龍年」更是危機四伏的年份，出門在外更要格外警覺。

于美人動情表示，過去自己與好友一起到西藏旅遊時就有親身經歷，有人抵達後身體不適，在先生勸說下緊急返台，保住性命；不過另一人就沒這麼幸運，在當地感冒便直接過世，讓她語重心長地說，「不是每一趟旅行都等得到回程。」她強調若身體狀況不佳，千萬別為了配合行程硬撐。

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于美人認為任何年份出國都要注意安全，不過今年是小龍年、乙巳年、木火年，特別容易出現不安定事件，坐船時務必綁好救生衣，「往年你可能偶爾漏掉就算了，但今年這個年份，你給我綁好。」占卜專家莫蒂也補充，今年「太陰化忌」，尤其國曆6月28日至夏末初秋，要嚴防水患、水災、水難。

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