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樂天女孩投資遇騙「慘賠200萬」 群組人間蒸發曝細節

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩筠熹晉升有房一族已7年左右，她也曾分享買房後積極開源外也想方設法節流，從日常生活中節省已經是基本功，除濕機的水沖馬桶、用過的衛生紙再拿去抓狗大便、棉花棒用兩次…等，物品都要使用的淋漓盡致後才丟掉。日前她在節目上透露，因為誤信網路投資群組，慘遭詐騙高達200多萬。

筠熹分享投資遇詐騙。（翻攝自YT）筠熹分享投資遇詐騙。（翻攝自YT）

筠熹在《女王大人》分享投資經驗，有次誤入了Telegram一位自稱是投資老師所主導的群組，對方聲稱能夠操作港股賺錢，還時不時會有學員在群組上謝謝老師讓他們賺錢，這也讓筠熹放下戒心，認為這個群組只要投入200萬就能參與，門檻比其他還要低一些，似乎也蠻合理的，隨後便加入了。

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起初操作都算順利，不過未料某次有學員操作失誤，導致帳面出問題，筠熹當時賠了50萬，老師強調會彌補她的損失，稱下一檔一定賺，不過這檔股票卻大跌，當筠熹要再聯絡老師時，發現整個群組已人間蒸發，讓她損失了200萬元，讓她欲哭無淚，也呼籲大家在投資理財上要多加小心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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