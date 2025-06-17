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娛樂 最新消息

FEniX夏浦洋靠踮腳奪籃球機王 桌球雙打上演大逆轉

FEniX成員李承隆（左起）、夏浦洋、陳峻廷、曹家齊和MAX今休假齊聚瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（記者潘少棠攝）FEniX成員李承隆（左起）、夏浦洋、陳峻廷、曹家齊和MAX今休假齊聚瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／宜蘭報導〕偶像男團FEniX成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX和李承隆，今難得休假齊聚瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，原本滿心期待海邊行程，沒想到老天爺大開玩笑，一場大雨讓陽光沙灘夢碎。但這群運動細胞超強的小鮮肉們可沒被澆熄熱情，立刻轉戰飯店內的小型遊樂設施，來了一場「FEniX運動大亂鬥」！

相關新聞：FEniX雨神附身！蘇澳度假變暴食日常 MAX獨睡習慣曝光

最先登場的是籃球機PK賽，由合球出身、投籃精準到破表的陳峻廷，對上傳說中「什麼都會就是不會打籃球」、在《全明星運動會》裡被封為怪物新人的夏浦洋。陳峻廷還大氣讓了10秒，夏浦洋趁機狂投連中，靠著驚人臂展加上長腿踮腳戰術逆襲成功。

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陳峻廷投籃機拿470分打破機台紀錄。（記者潘少棠攝）陳峻廷投籃機拿470分打破機台紀錄。（記者潘少棠攝）

雖然陳峻廷後段全力追分，稍早還打出470分破機紀錄，卻因為機台一度「沒球」錯失翻盤機會。謙虛的夏浦洋事後笑說：「我會贏是因為他讓我10秒啦！」

夏浦洋打桌球展現運動細胞。（記者潘少棠攝）夏浦洋打桌球展現運動細胞。（記者潘少棠攝）

接著登場的是爆笑桌球雙打賽，陳峻廷臨時升格裁判兼搞笑擔當，夏浦洋與MAX組隊對上曹家齊與李承隆。開場3比0落後的夏MAX組，一度士氣低迷，還讓人以為會一盤被帶走。沒想到兩人默契忽然對上線，從6比7一路反超，最終靠著夏浦洋精準抽球連得4分，以11比7逆轉勝出。

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