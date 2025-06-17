《折腰》劉宇寧粉絲暴漲76萬 開心宣告啟動2025巡演

劉宇寧暌違6年舉辦第二次巡演，演唱會命名相當簡潔有力，就是「劉宇寧的2025巡演」。（翻攝自網路）（記者胡妃貞攝）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年可說是劉宇寧升咖豐收年，上半年以陸劇《折腰》魏劭一角微博漲粉76萬，6月16日又宣布啟動個人巡演計畫，粉絲已經準備好和寧哥一起嗨翻全場。

劉宇寧近期以《折腰》、《珠簾玉幕》晉升頂流男神，其實早在《長歌行》就憑飾演忠心護衛「皓都」嶄露頭角，與趙露思詮釋的「皓嫣CP」更意外圈粉無數.近年他在《一念關山》、《紫川》系列等陸劇持續發光，成功從歌手轉型為備受矚目的實力演員。

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16日官宣的「劉宇寧的2025巡演」海報，一黑一白的造型帥氣顛倒呈現，讓粉絲直呼「正著看、倒著看，怎麼看都行」。目前劉宇寧在義大利參與《地球超新鲜》錄影，但巡演官宣後，粉絲發現他用了一個小時的時間，回覆、感謝所有轉發訊息的官方娛樂平台，大讚偶像太用心了。

事實上，這是劉宇寧的第二次巡演，繼2019年6場「摩登兄弟 成長風暴 巡迴演唱會」後，暌違6年再次舉辦巡演，台灣粉絲也已經摩拳擦掌準備搶票攻略。

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劉宇寧近期都在義大利參與《地球超新鲜》錄影。（翻攝自網路）

劉宇寧影視歌全方位發展，近期陸網也統計了2025上半年陸劇男主微博漲粉量TOP10！有不少上升期演員入榜，《愛你》張凌赫36.45萬第五（粉絲數1369.5萬），《難哄》白敬亭40.83萬第四（粉絲數3642.4萬），《值得愛》王安宇41.41萬第三（粉絲數714.8萬），《折腰》劉宇寧76萬第二（粉絲數2025萬），冠軍是粉絲數847.8萬的敖瑞鵬，他以《白月梵星》漲粉130.46萬，聲勢驚人。

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