靠周杰倫年賺驚人版稅 彈頭喊「跟上腳步」曝光下一步

彈頭預告要推出新單曲。（美秀創意提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕南拳媽媽的「彈頭」宋健彰每年光靠跟「周董」周杰倫合作的歌曲，版稅收入就高達400萬元，聽聞好友今年要推出新專輯，他笑說：「周杰倫說今年一定會發新歌，那我也要跟上腳步，一起給大家帶來驚喜！」

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彈頭私下是潛水狂熱份子，近期才赴日本御藏島潛水，親睹多隻野生海豚在身邊穿梭嬉戲，不忘呼籲：「與海為友，不打擾是最好的靠近。」

彈頭熱愛潛水。（歐大提供）

彈頭曾在東加王國與大翅鯨邂逅，也在模里西斯潛入深海巧遇抹香鯨，被封為「吸鯨達人」，對此他興奮表示：「不同種類的鯨魚、海豚與每個海域帶來的震撼，讓人感受到造物主的神奇。我終生志願是『吸鯨』，希望能收集跟鯨豚類的海底生物一起合照，他們在海裡悠游，無牽無掛，這是我最大的志願。」還要感謝摯友攝影師歐大，幫他留下許多珍貴的影像。

彈頭這次到日本潛水，不忘分享，因為御藏島對海洋保育的規範極為嚴謹，也因此保有日本最純淨的海域生態之一。他希望未來能號召潛水或音樂圈好友，一同舉辦海洋公益音樂會或保育行動，盼將海洋之美與保護意識透過音樂感染更多人。

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