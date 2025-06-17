J級「千年神乳」公開拍AV原因 瀨戶環奈自爆偏愛肉食男

瀨戶環奈年初進軍暗黑界引起廣大迴響，被視為「最強新人」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星瀨戶環奈身高170公分，擁有J級傲人身材及清純臉蛋，被網友大讚是「千年一遇的高手」，年初進軍暗黑界引起廣大迴響，登上AV銷售排行榜冠軍，被視為「最強新人」；她近日登上台灣網紅中指通的頻道，大方公開自己的理想型。

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瀨戶環奈近日接受中指通專訪，談及當初如何進入寫真行業，她指出，因為自己喜歡KPOP，朋友認為她也有潛力站上舞台，於是鼓勵她嘗試看看。她坦言，曾懷疑自己是否能做到，最終仍選擇勇敢挑戰。

瀨戶環奈登上中指通節目公開理想型。（翻攝自YT）

至於後來為何轉戰AV界，瀨戶環奈表示，在擔任寫真女星時獲得巨大成功，因此有人不斷勸進可以挑戰拍AV，當時沒有思考太久就答應這個要求，導致自己後來有段時間陷入低潮，懷疑這個選擇是否正確，但是抱著「人生只有一次，就算只嘗試一次也不會後悔」的人生態度，她決定放手一搏。

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老司機們相當好奇瀨戶環奈的理想型，她說，雖然自己不太在乎身高，但是男方高一點還是比較好，個性方面則希望對方要能夠包容她的所有，「我是老么所以會很任性」，被問及喜歡草食男還是肉食男，她秒回「肉食」。

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