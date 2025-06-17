唐綺陽發警訊！星象大震動需「告別舊人設」

唐綺陽預警星相大震動，現不改錯必將後悔。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「國師」唐綺陽今（17日）以充滿畫面感的語言形容當前星象動盪，直指「一半以上的大星都在大震動」，世界快速變動、生活大改變，不少人感到暈眩與迷茫，她比喻現在就像「上課上到一半突然被叫到操場集合，還沒人說為什麼」，呼籲眾人告別舊人設「現在不調整，8月將迎後果爆發。」

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「世界變得陌生，生活大變樣，頭有一點暈，還覺得未來茫茫？」唐綺陽指出，雖然混亂令人不安，但也有部分人早已「搶先轉型」，邁向新角色與新人生，成為少數「新賽道奔馳者」，而這批人如今正面臨關鍵考驗，土星與海王星的停滯狀態，將檢驗他們的轉變是否有效，是轉型成功還是遭遇挫敗，全靠眼前的實驗成果來定奪。

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唐綺陽提醒，火星即將進入處女座，象徵著「務實調整」的關鍵時機已來臨，如果現在還不調整錯誤、面對現實，等到8月火星進天秤、形成開創T三角，加上土海逆回雙魚，「後果會變得非常嚴重」。她呼籲眾人好好利用這段「停滯期」審視自我，勇於割捨舊人設，為自己的新狀態負責，不要逃避現實，更不要再用幻想來麻痺未來的劇變。

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