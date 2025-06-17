晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小宇社群遭「牠」入侵 拒絕被流量支配

小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小宇」宋念宇加盟索尼音樂，推出首支單曲〈學舌鳥〉，而他即將於7／26在台北Legacy、8／2在台中Legacy舉辦暌違已久的專場演出《Who Are You 音樂分享會》，兩場門票一開賣即宣告秒殺，印證粉絲多年的等待與支持。

小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）

〈學舌鳥〉是小宇對時代的觀察、對社會的反思的全新作品，在流量支配的時代，人們時常認為自己在發聲，其實只是成為他人鋪設好的流量棋子；以為在創造，卻不自覺模仿著演算法偏好的樣子。小宇提出提問：當我們為了被看見而盲從，為了被認同而取悅，是否早已失去了忠於自我的能力？

相關新聞：小宇近況曝光！招認變成了大叔 羞揭：體重下降緩慢

歌曲內容以擬人化手法描繪一隻無法停止重複人類語言的虛擬鳥類，象徵在這個訊息愈發複雜的社群網路裡，人們習慣盲從跟隨、追尋流量，變成不斷模仿、轉述的「學舌鳥」。

小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）

封面以極簡符號化手法，描繪蓄勢待發的「學舌鳥」。而小宇的社群頭像已被「學舌鳥」入侵，學舌鳥也即將逐步入侵到藝人朋友們，讓大家感受到學舌鳥的威力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中