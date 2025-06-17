小宇社群遭「牠」入侵 拒絕被流量支配

小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小宇」宋念宇加盟索尼音樂，推出首支單曲〈學舌鳥〉，而他即將於7／26在台北Legacy、8／2在台中Legacy舉辦暌違已久的專場演出《Who Are You 音樂分享會》，兩場門票一開賣即宣告秒殺，印證粉絲多年的等待與支持。

小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）

〈學舌鳥〉是小宇對時代的觀察、對社會的反思的全新作品，在流量支配的時代，人們時常認為自己在發聲，其實只是成為他人鋪設好的流量棋子；以為在創造，卻不自覺模仿著演算法偏好的樣子。小宇提出提問：當我們為了被看見而盲從，為了被認同而取悅，是否早已失去了忠於自我的能力？

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歌曲內容以擬人化手法描繪一隻無法停止重複人類語言的虛擬鳥類，象徵在這個訊息愈發複雜的社群網路裡，人們習慣盲從跟隨、追尋流量，變成不斷模仿、轉述的「學舌鳥」。

小宇推出單曲〈學舌鳥〉。（索尼提供）

封面以極簡符號化手法，描繪蓄勢待發的「學舌鳥」。而小宇的社群頭像已被「學舌鳥」入侵，學舌鳥也即將逐步入侵到藝人朋友們，讓大家感受到學舌鳥的威力。

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