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娛樂 最新消息

關穎消失多年「露面揭內情」認上節目曾失控：從此不上

關穎親揭遠離螢光幕前內情。（本報資料照）關穎親揭遠離螢光幕前內情。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「日盛千金」關穎曾以廣告女神形象走紅，後跨足戲劇與歌壇擁有亮眼作品，2013年嫁給CEO丈夫朱志威後，外界認為她是為了專心照顧3名兒女而逐漸淡出演藝圈，但是並非完全正確，她近日則鬆口多年來遠離螢光幕的真正原因。

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關穎近日作客藍心湄主持的《女人我最大》，罕見透露當年淡出在眾人眼前的原因，「我其實很害羞、不太會講話，有次甚至為了壯膽小酌，結果整個失控，像警示教育一樣，從此能不上節目就不上。」

關穎坦言自己對綜藝節目特別畏懼。（翻攝自IG）關穎坦言自己對綜藝節目特別畏懼。（翻攝自IG）

關穎坦言自己對綜藝節目特別畏懼，也從未涉足Podcast領域，雖然期間收到不少溫暖邀約，但她自嘲反應變慢，「有時主持人都懷疑節目是不是卡住了！」此次為藍心湄破例亮相，讓她笑說：「我也沒幹嘛，就帶著包來耍廢分享。」

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幽默自黑讓許多網友深感共情，對於被外界關注的身材變化，關穎也大方回應：「對！我又變更胖了，嗯…我不知道為什麼大家對這個這麼在意耶，當然苗條很好，但有些肉也不壞吧。」此話一出引發熱烈討論，粉絲留言力挺「舒服就好」、「真實又可愛」，也讓這位昔日女神的率真模樣再度圈粉。

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關穎Terri Kwan

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