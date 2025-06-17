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劇組突發怪事 王淑娟喊「中邪」艾偉鐵齒見靈異照嚇傻

金燕（洪小鈴飾）不捨余媽一夜未眠，余媽（王淑娟飾）堅持陪伴余爸（艾偉飾）。（大愛提供）金燕（洪小鈴飾）不捨余媽一夜未眠，余媽（王淑娟飾）堅持陪伴余爸（艾偉飾）。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王淑娟與艾偉兩人從《花系列》的年輕歲月，一路演到大愛劇《生命的麥田》，如今年逾花甲的他們攜手演出，再次喚起觀眾記憶。兩人長年用作品陪伴觀眾一起變老，成功感動粉絲，創下大愛劇今年以來的最佳收視。

大愛劇《生命的麥田》王淑娟與艾偉兩人一起變老。（大愛提供）大愛劇《生命的麥田》王淑娟與艾偉兩人一起變老。（大愛提供）

劇情已進入倒數三集，即將迎來完結篇。劇中角色雖然身體愈來愈虛弱，但精神與毅力仍十分堅強，王淑娟與艾偉細膩的詮釋，相信將讓觀眾在淚水中感受到溫暖。

艾偉、王淑娟、陳志強因合作《生命的麥田》成為無話不談的好朋友。（大愛提供）艾偉、王淑娟、陳志強因合作《生命的麥田》成為無話不談的好朋友。（大愛提供）

艾偉、王淑娟與陳志強因拍攝《生命的麥田》成為無話不談的好友。某次在臺東拍攝時，劇組有一名工作人員突然身體不適，倒地亂吼亂叫，送醫卻查不出原因。王淑娟直言，「會不會是中邪？」，但艾偉一派理性，以科學角度反對。兩人當場展開一段辯論。

相關新聞：暌違40年再搭艾偉！王淑娟「不談外表」驚呼老搭檔變了

陳志強隨即跳出來附和王淑娟，並分享自己過去在拍攝棚內遇過「背上無故出現雙手印」的經驗。當時艾偉仍半信半疑，直到陳志強拿出手機照片佐證，並補充細節，艾偉瞬間毛骨悚然，還開玩笑地抓住王淑娟衣角說：「對門鄰居如果晚上我睡不著，可不可以去敲你的房門？」

《生命的麥田》最後三集，劇情聚焦艾偉所飾角色罹患肺癌，如何走完人生最後一哩路。王淑娟的深情演出呈現出角色內心的不捨，而陳志強則在兩位前輩帶領下愈挫愈勇，演技表現獲得好評，為這部感人作品畫下深刻句點。

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