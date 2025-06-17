（影）《寒戰1994》強勢回歸首曝預告海報！吳彥祖、劉俊謙現身

《寒戰1994》概念海報。（翻攝自FB）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港影史最賣座的警匪電影系列《寒戰》強勢回歸，暌違10年以全新篇章重啟，發行該片的香港安樂電影今（17）日釋出前傳新作《寒戰1994》的首支15秒前導宣傳片，並宣布《寒戰1994》、《寒戰1995》二部曲中將進一步揭開埋藏在系列角色背後的層層機密。

短短15秒的預告片可見一場神秘晚宴，一位身穿禮服的男士緩緩開口：「各位同事，我希望最高行動代號，不會在我任內出現。」低沉語調疑似出自吳彥祖，一旁還可見劉俊謙身影。

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隨後，系列經典台詞「非常時期，非常方法」浮現，同步閃現關鍵畫面：總警司李文彬門牌、英國情報局徽號、黑幫拜關帝儀式、警車出動、以及寫有「寒戰」代號的機密檔案。最後，一句低語「寒戰」響起，《寒戰1994》片名赫然出現，預告著這段警界密史即將被揭開。

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導演梁樂民透露，早在構思首集時，就已鋪設前傳脈絡。他指出，《寒戰1994》故事起點正是第一集中廉政公署調查李文彬（梁家輝 飾）時，提到他在1995年以臥底計畫成功瓦解黑幫勢力。這段未被揭露的過往，如今終於搬上大銀幕。然而故事將不僅限於警隊與黑道的對峙，更延伸至90年代的社會全貌。

梁樂民表示：「當時香港正面對九七回歸倒數，各界勢力皆有盤算，包含富豪、黑社會、香港警隊與英國政府。如何在風雨欲來的時代尋找平衡點，是這兩集的核心命題。」

身為《寒戰》系列幕後推手的安樂電影董事長江志強也解釋，睽違10年再啟計畫，是為了帶來全新視角與突破。他回憶，拍完《寒戰2》後，與導演暫緩系列發展，先投入人物傳記電影《梅艷芳》。直到某天他們談及回歸前香港的獨特氛圍，才意識到這正是切入《寒戰》系列的嶄新切點。

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江志強表示：「1994、1995年是香港歷史上極具標誌性的時期。各階層對未來充滿不確定與矛盾——商界如何部署？黑幫如何自保？家族如何鞏固權力？英國政府又藏有什麼盤算？在這樣的時代下，我們希望讓觀眾看到一場前所未有的勢力角力。」

此次《寒戰》系列一口氣投資連拍兩部電影，顯見製作團隊的高度信心與雄心。《寒戰1994》預計揭開角色祕密，展開全新格局，而接續的《寒戰1995》則將進一步推進故事高潮。更多演員陣容與上映資訊將陸續公布，勢必再掀港片警匪電影新高峰。

《寒戰1994》15秒預告：

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