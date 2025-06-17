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阿湯哥《不可能8》全台勇破4億穩坐年度冠軍！終極特典將壓軸登場

湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》全台突破4億大關。（UIP提供）湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》全台突破4億大關。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》持續在台熱賣，全台票房正式突破台幣4億大關，發行該片的派拉蒙影業除了在FB粉絲團宣佈票房好消息，也感謝全台影迷熱情支持，一起締造不可能的新紀錄，更透露為粉絲準備獨一無二的終極特典，將壓軸登場。

《不可能的任務：最終清算》為今年目前唯一全台破4億的電影，同時台北票房破億也是今年目前唯一。該系列至今在台最高票房為第6集《不可能的任務：全面瓦解》的台幣4.47億元，上一集《不可能的任務：致命清算》票房則為台幣4.36億元，本集也有望挑戰系列最高票房紀錄。

相關新聞：阿湯哥《不可能8》全球票房衝破5億美金！台灣再寫一項年度紀錄

電影目前北美累積票房也來到1.66億美金（約台幣48.95億元），全球票房更突破5億美金，累積票房達到5.06億美金（約台幣149.21億元）。《不可能的任務：最終清算》持續在台熱映中。

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