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苗可麗母喪3個月仍走不出 很後悔1事：我怎會不擁抱祢

苗可麗母喪3個月仍走不出 很後悔1事：我怎會不擁抱祢苗可麗日前受訪談及媽媽離世難掩淚水，坦言沒能見最後一面是心中遺憾。（資料照，三立、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗可麗在今年5月低調透露，83歲的母親已於3月安詳辭世，走得平靜、沒有痛苦，是在睡夢中離開人世。她近日在臉書發文，附上一幅畫作，寫下動人句子：「如果知道這一轉身，就是一輩子了，我怎會不緊緊的擁抱祢。」字字句句充滿無盡思念，雖未直言所指為母親，卻讓無數粉絲感同身受，吸引上萬人按讚、數百則留言，不少粉絲為她留言加油鼓勵。

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她提醒自己也提醒所有人，要把每一天都當作最後一天來活，珍惜每天的相遇、每一次機會，還有「還能珍惜」的每個當下。她說，不想讓「早知道」成為生命裡的遺憾，因此更要勇敢去愛。她真誠地說出心聲：「是的，我要讓你們知道我愛你們，謝謝你們也愛我。好好吃飯、好好說話、好好擁抱、好好告別、好好的愛你所愛，在你存在的每一天。」

苗可麗母喪3個月仍走不出 很後悔1事：我怎會不擁抱祢苗可麗分享畫作，寫下心情。（翻攝自臉書）

談起母親過世的那段回憶，她之前提到原本已訂好3月1日的車票回家看母親，卻在最後一刻因為一時疲憊，將返鄉日延到4日。「我說，『我先不要回去，4號再回去好不好？』媽媽只說了一句『看妳啦。』」回想起來，她心痛地說，「母親或許當時心裡是希望她快點回去吧」。因為3月2日媽媽過世的噩耗突然降臨，沒等到她回家。這成了她心裡永遠的痛與遺憾。

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