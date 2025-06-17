戴愛玲化身愛情顧問 蔡旻佑自曝戀愛超被動

戴愛玲（左起）、小賴、蔡旻佑暢聊愛情問題。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕戴愛玲和「小賴」賴晏駒主持《Dr.愛玲啊的愛情診療室》最新一集邀來蔡旻佑與戴愛玲、小賴暢談感情問題；蔡旻佑透露自己在感情上是被動，不告白的人，「因為我的個性是蠻逞強的，然後愛面子嘛！不會想要先說。」倘若喜歡的對象也是不會表白的類型，那蔡旻佑也會倔強地硬撐，堅持不主動。

小賴不禁好奇追問蔡旻佑：「不告白，是不是以前有受過什麼傷？」蔡旻佑分析自己不告白的原因非受到傷害，而是因為個性，更自豪表示沒有在感情上受傷過，但還是會因為另一半的某一句話而玻璃心碎一地。

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小賴（右）和戴愛玲在《Dr.愛玲啊的愛情診療室》解密愛情。（八大提供）

蔡旻佑自招雖然對心儀對象在交往前，嘴上不表態示愛，但還是會用肢體動作來傳達感情，也會用對方注視自己的眼光，來判斷有無好感？立刻引來小賴好奇：「如果對方第一次看你就靠近想接吻，可不可以？」蔡旻佑坦率回應：「如果我真的很喜歡，我會耶！」戴愛玲驚嘆直呼：「親吻對我來說很重要耶！親吻就代表我已經很喜歡他。」

蔡旻佑透露會把想告白的心情寫進歌曲裡，將不同階段的戀愛樣貌融入作品中，小賴詢問若另一半在KTV硬要點你的歌唱，你會生氣嗎？蔡旻佑秒回：「不會啊！我會很開心！」而且這樣子不只現場的朋友能聽到自己的歌，還能收到版稅，一舉數得呢。

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