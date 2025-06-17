安哥悼妻影片爆弔詭畫面 床上驚見無形女裝陪睡

安哥悼妻影片畫面相當弔詭。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」的妻子「安嫂」於今年3月底驟逝，死者家屬曾質疑死因不單純，弟弟更指控她生前遭丈夫家暴長達兩年，最後「七孔流血」含冤而死。安哥今（17日）突然在臉書發布一段悼念影片，畫面中除了對亡妻遺照唱情歌、擺上香爐、口紅與香水等物品外，鏡頭一轉更驚見床上有一整套完整女裝，畫面相當弔詭。

今年3月底，檢警接獲報案，潘姓男子（安哥）向警方表示，他與47歲的陳姓女子（安嫂）當日在家中飲酒至凌晨5時，直到上午10點許，發現女方倒臥客廳沙發、肢體僵硬，隨即報案。救護人員趕抵時，陳女已無呼吸心跳，於當日上午11點29分宣告不治。

請繼續往下閱讀...

檢警其後進行解剖，結果發現死者體內含有毒品「浴鹽」，且無明顯外力施加的傷勢。由於陳女未留下遺書，警方排除自殺與他殺可能，檢方也認定死亡方式為意外，發出相驗屍體證明書。

安哥悼亡妻，床上擺著女裝。（翻攝自臉書）

安哥今日突如其來上傳悼念影片，對著床頭的遺照深情表白：「老婆，雖然我們在一起7年3個月又6天，但是你在我心目中，我會放一輩子。」他在鏡頭前唱情歌、淚眼盈眶，並擺上香爐、口紅與香水等疑似亡妻生前用品。影片中最讓人震驚的是，鏡頭一轉，床鋪上竟擺著一整套女裝，似為亡妻遺物，與他一同入眠，最後他還對著遺照深情一吻，整段畫面氛圍詭異，引發不少網友議論。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法