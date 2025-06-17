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「收視女王」譚松韵北漂變社畜！遇主管性騷襲臀還被PUA

譚松韵飾演的北漂女孩「紀星」。（中天娛樂台提供）譚松韵飾演的北漂女孩「紀星」。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「收視女王」譚松韵與許凱主演的《你比星光美麗》今（17）日起在中天娛樂台播出。劇情講述譚松韵飾演的北漂女孩「紀星」，原本在夢想企業工作，擁有交往多年的男友，看似人生勝利組，卻屢遭上司打壓，最終辭職創業。創業初期她四處碰壁，幸遇大學學長、科技公司總裁「韓廷」（許凱 飾）投資支持，兩人從合作夥伴發展為戀人。

許凱《你比星光美麗》「霸氣護妻」還譚松韵清白。（中天娛樂台提供）許凱《你比星光美麗》「霸氣護妻」還譚松韵清白。（中天娛樂台提供）

該劇結合愛情長跑分手、異鄉打拚、職場性騷擾等現實題材，真實刻劃面對困境時的心理掙扎，引發共鳴。其中一場戲，紀星在公司活動中遭主管襲臀並被指控穿著不當，她勇敢舉報卻因缺乏證據陷入誹謗風波，所幸韓廷出手相助，揭發色狼真面目，成為劇中「護妻名場面」。

譚松韵《你比星光美麗》成「社畜」，刻苦模樣引共鳴。（中天娛樂台提供）譚松韵《你比星光美麗》成「社畜」，刻苦模樣引共鳴。（中天娛樂台提供）

劇中，紀星因個性老實常被欺壓，甚至遭主管PUA。她對主管說出的經典台詞：「您跟我畫最大的餅、讓我做最重的活，還特意去人資面前誇我，讓我升不了職」，說出許多社畜心聲。譚松韵表示，若現實中遇到類似情況，她也會堅定表達訴求。

譚松韵《你比星光美麗》勇敢舉報職場性騷擾，卻差點被指控誹謗。（中天娛樂台提供）譚松韵《你比星光美麗》勇敢舉報職場性騷擾，卻差點被指控誹謗。（中天娛樂台提供）

劇中感情線方面，紀星被交往七年的男友分手重創，而韓廷則鼓勵她追夢。譚松韵認為感情沒有優劣，只有適不適合，「如果是我，應該也會選擇韓廷。」她笑說，戲裡戲外都選擇許凱這一型。談及首次合作，她坦言過去看《延禧攻略》以為許凱是螢幕霸總，實際相處發現他私下「憨憨的」、很紳士，也非常會照顧人。

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