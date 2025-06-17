才爆劈腿退賽！「小林柏宏」再戰選秀驚人結果曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小林柏宏」林子宸去年爆出劈腿風波，退出男團選秀節目《SCOOL》，如今他再戰《AFTER SCOOL》搏出道機會，極具冠軍相的他近來持續過關斬將，更領軍多位隊友首登大巨蛋為球賽開球高歌。

林子宸是冠軍的熱門人選。（天空娛樂提供）

選秀節目《AFTER SCOOL》經過兩個月的比賽，累積分數穩坐冠軍的林子宸，再度於上週日的《AFTER SCOOL線下考核與握手會》上拿下第一高分，堪稱是節目開播以來MVP。

請繼續往下閱讀...

對此，林子宸坦言每場比賽都內心忐忑，「因為經歷過《SCOOL》的洗禮，希望能給大家看到更好、更進步的林子宸。」提到歌迷絲的鼓勵，是他重新站起來的信心來源，「有位粉絲對我說『不管發生什麼事請記住後面都有我們在』，讓我深受激勵！」

鄭元昕再戰選唱節目《AFTER SCOOL》。（天空娛樂提供）

除了冠軍林子宸，鄭元昕、Li.an、Eric及萊恩則分別在《AFTER SCOOL線下考核與握手會》拿下二、三、四、五名，表現同樣亮眼。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法