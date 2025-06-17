胡杏兒從正宮變「最美小三」 自嘲沒信心：我有這魅力嗎？

胡杏兒在《蠻好的人生》飾演最美小三「邱麗蘇」。（愛爾達電視提供）（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星胡杏兒在電視劇《蠻好的人生》與「甄嬛娘娘」孫儷有多場對手戲，她曾在訪問中聊到接這部戲的契機，坦言一開始知道「邱麗蘇」這個角色是第三者時，還有點懷疑自己是否有這個魅力。

胡杏兒（右）在《蠻好的人生》成為「渣男人夫」高鑫（左）的最美小三。（愛爾達電視提供）（記者李紹綾攝）

胡杏兒表示，自己過去都是演正宮，直到讀完《蠻好的人生》劇本，「我覺得這個角色最厲害的地方是『錯的時候還是很理直氣壯吧！』，因為她真的不覺得自己哪裡有問題，她打從心底認為如果兩個人感情出了問題，是他們的問題，不然誰進來都破壞不了。」

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孫儷（右）在《蠻好的人生》怒嗆「渣男老公」高鑫（左）。（愛爾達電視提供）（記者李紹綾攝）

胡杏兒和孫儷劇中水火不容、針鋒相對，戲外感情卻非常好，因為拍攝地點是在孫儷家鄉上海，身為本地人也有推薦不少美食給對方，胡杏兒說：「她有推薦一些餐廳，我因為也有在廈門拍戲，所以她也有推薦瑜伽老師給我。」兩人私下的好交情不言而喻。《蠻好的人生》6月18日起，週一至週五晚間8點愛爾達影劇台播出。

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