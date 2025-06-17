雄中學霸超狂！阿爆出手了 親自催生「第一次」

〔記者張釔泠／台北報導〕「斜槓網紅」Arase 阿拉斯將於七月份以「魯凱族創作人」的身份推出個人首張母語創作專輯《AKA》，首波單曲〈快樂吧 takiararagay〉，以八〇年代復古放克及迪士可曲風，結合霧台魯凱語加日語的雙語言創作，打造一座魯凱大舞廳，邀請大家動起來。

Arase 阿拉斯首張母語創作專輯《AKA》7月即將發行。（那屋瓦文化提供）

阿拉斯在網路節目《阿嘟主義》中展現過人的主持魅力與節奏感，除了 YouTuber、歌手、演員之外，也當過幕後企劃、表演藝術老師、甜點師傅，更曾擔任跨年晚會主持人，跨界多職發展累積知名度，擁有「多職人生」。

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成為主持人前，阿拉斯最早接觸到的藝術是「音樂」，他一路從高雄中學念到中山大學，大學決定進修表演之路後，曾陸續參與音樂劇演出、歌唱比賽、擔任駐唱歌手；直到近年和阿爆創辦的原民音樂文化廠牌「那屋瓦」合作後，阿拉斯的創作潛能才真正被激發，開始大量用母語寫歌、累積關於自己的故事。

Arase 阿拉斯首張母語創作專輯《AKA》7月即將發行。（那屋瓦文化提供）

阿拉斯的父親來自屏東霧台鄉「好茶部落」，母親來自高雄茂林區「茂林部落」，雖然都是魯凱族，但兩部落使用的魯凱語與處事性格差異極大，讓阿拉斯從小彷彿身處聯合國般的世界，長出觀察不同族群文化的敏銳度。

阿拉斯的首張族語專輯《AKA》，由金曲班底黃少雍、阿爆（阿仍仍）共同製作，將融合復古舞曲、日系搖滾、抒情福音、電子饒舌，與阿拉斯熟練地調度雙魯凱語（茂林魯凱、霧台魯凱），唱出他獨特的斜槓人生故事與生命觀。

專輯首波單曲〈快樂吧 takiararagay〉以霧台魯凱語創作，阿拉斯也在社群同步釋出單曲Reels，在副歌則結合日文邀大家一起唱 ho i yan，大方實踐「不要煩惱明天，因為明天會有別的煩惱」的快樂主張，體現不設限斜槓人生。

Arase 阿拉斯首張母語創作專輯《AKA》7月即將發行。（那屋瓦文化提供）

《AKA》將在7月正式發行，透過這張「最斜槓的族語專輯」，阿拉斯想跟與他有類似迷惘過的人說：「不論經歷了多少轉換我依舊是我自己，因為這些轉換都是我的選擇，或許他超出了我的預期，但也讓我認清了自己的不足，那我只要補齊這些不足，我將會是更完整的我。如同專輯名稱一樣，AKA 的後面接了再多的別名，前面的名字依舊是你。」

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