謝瓊煖客語實力爆棚！ 搖身片場小老師 「毋使驚」成流行金句

藍葦華（左起）、謝瓊煖、米可白在《好運來》有精彩演出。（民視提供）（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖、藍葦華在民視八點檔《好運來》不只將台語詮釋得淋漓盡致，更為了角色挑戰鮮少接觸的客語，流利的程度讓同劇演員讚嘆不已，充分展現專業演員為戲付出的努力與多角化面向。

謝瓊煖在《好運來》展現語言實力。（民視提供）（記者李紹綾攝）

當初接到劇本，得知需要說客語，謝瓊煖笑說：「真的很感謝從小沒有放棄客語，讓她現在可以『多聲道』演出，也為角色增添更多真實性。」坦言客語的聲調與國語、台語大相徑庭，很多音聽起來相似但意思卻天差地遠，這讓她在學習初期吃了不少苦頭。

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謝瓊煖在《好運來》展現語言實力。（民視提供）（記者李紹綾攝）

藍葦華（左）、米可白（右）在《好運來》演夫妻。（民視提供）（記者李紹綾攝）

藍葦華劇中飾演謝瓊煖女婿，面對客語挑戰毫不畏懼，他說：「確實是個大挑戰，但身為演員，就是要不斷突破自己。雖然會緊張，但也滿興奮能嘗試新東西。」藍葦華的客語是後天學習，他特別感謝劇組貼心安排客語老師教學，老師耐心地一字一句指導發音與語調。藍葦華語帶崇拜爆料：「我的客語小老師就是謝瓊煖姐，聽她講客語都覺得好厲害、好崇拜！」看來謝瓊煖的客語實力連劇中「女婿」都為之折服。

謝瓊煖（左）、劉至翰（右）在《好運來》演母子。（民視提供）（記者李紹綾攝）

藍葦華（左）、米可白（右）在《好運來》演夫妻。（民視提供）（記者李紹綾攝）

經過謝瓊煖這位「客語小老師」的耳濡目染，藍葦華的客語功力突飛猛進，他開心分享，現在有些疊字或連音的客語詞組對他來說已經是朗朗上口，甚至還影響了其他演員，他舉例說：「像『毋使驚』（不用怕）和『做得』（可以），雖然字數不多，但聲調變化很多，大家多聽幾次也就跟著學到了。」這些劇中的客語金句，儼然已成為《好運來》片場的流行語，也讓整個劇組充滿了趣味的學習氛圍。

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