夯劇男主角失業「兼差陪爬山」 VIP五項服務收費曝光

史元庭秀肌肉陪爬山。（翻攝自抖音）



王靖惟／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕中國經濟低迷，影視產業景氣不振，不少演員面臨轉型壓力。曾在青春搞笑劇《東北插班生》中飾演男主角「王虎」的演員史元庭近日因演出機會銳減，轉而兼差成為「泰山陪爬員」，憑藉健壯體格與爽朗個性，在網路上意外翻紅，引發網友熱烈討論。

史元庭在抖音與微博上分享一段接下「陪爬泰山」工作的影片。他以打赤膊方式展示結實腹肌，笑稱自己「完全符合陪爬員的專業標準」，不僅幫客人背包、遞水、準備補給，還會講東北冷笑話、提供腿部按摩服務，全程貼心陪伴登山。他自嘲目前是「演藝圈性價比之王」，也坦言：「誰不是為了賺錢呢？」

請繼續往下閱讀...

史元庭陪爬山還提供按摩服務。（翻攝自抖音）



根據史元庭介紹，白天陪爬費用為人民幣699元（約新台幣3150元），若選擇夜間登山、陪同看日出，則收費人民幣799元（約新台幣3600元）。他也透露，北京目前約有30萬名演員處於失業狀態，自己今年接戲困難，無奈之下轉而投入體力工作，「反正我本來就是體育生，很適合這份工作。」

史元庭先前主演《東北插班生》。（翻攝自微博）



在影片中，史元庭陪伴一名女子從下午4點出發，歷時6小時順利登頂。他沿途主動自掏腰包為客人購買飲料、點心，不時講笑話紓緩疲勞，甚至在接近終點時背起客人爬樓梯，誠意十足。儘管詢問對方是否看過自己主演的《東北插班生》時，對方坦言「沒有」，場面一度尷尬，但他仍正面以對，感性表示：「人生就像爬山，一步一步走，總會更接近夢想。」

影片曝光後引發熱烈回響，不少網友留言力挺：「這根本是VIP等級的相聲陪登山」、「挺好的，鍛鍊身體又能提供情緒價值」、「努力工作哪有什麼丟人」。史元庭也大方回應：「賺錢嘛！有啥丟人不丟人的！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法