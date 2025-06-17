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馬上去高雄！Energy入圍金曲再爆好消息 全面進擊場次公開

Energy宣布全新巡演將從高雄巨蛋起跑。（相信音樂提供）Energy宣布全新巡演將從高雄巨蛋起跑。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy入圍金曲獎最佳演唱組合，並以《星期五晚上》入圍年度歌曲大獎，今（17日）再爆好消息，9月6、7日將到高雄巨蛋展開全新主題「ALL IN 全面進擊」演唱會，屆時將以新歌《馬上去》帶給歌迷滿滿活力。

去年初Energy宣告回歸歌壇後，人氣一再飆升，「一觸即發」巡演獲得熱烈迴響，也攻上北高雙蛋，這次全新巡演則以高雄巨蛋為出發點，將以全新內容及歌單和歌迷同歡。演唱會也將安排5位團員個別Solo舞台，展現各自帥氣魅力秀！

Energy預告高雄演唱會還將安排團員各自獨秀。（相信音樂提供）Energy預告高雄演唱會還將安排團員各自獨秀。（相信音樂提供）

Energy的新歌《馬上去》MV已突破227萬次觀看，也拿下KKBOX新歌即時榜冠軍，另一首新歌《High 5》，6月18至20日將於Hit Fm聯播網首播，6月23日數位上架。

另外Energy高雄演唱會門票，6月26日下午一點在拓元售票系統開賣，團員也預定7月20日前往高雄舉行簽唱會。

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