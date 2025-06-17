晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

畢業快樂！盤點韓國偶像們當年的「超仙畢業照」

〔記者胡御柔／台北報導〕隨著畢業季來臨，網路上再度掀起一波「偶像畢業照熱潮」！不少韓國頂流偶像的學生時期畢業照被網友翻出，從清純校花系的少女時代潤娥、到一身高中制服展現古典美的子瑜，還有被封為「最帥畢業生」的朴寶劍，每一張照片都宛如青春寫真般夢幻，瞬間勾起粉絲滿滿的回憶與驚嘆，也證明他們從學生時期起就已具備「天生偶像相」的明星氣場。

TWICE 子瑜

子瑜的畢業照被網友封為「最美校服照」。（翻攝自Naver）子瑜的畢業照被網友封為「最美校服照」。（翻攝自Naver）

子瑜的高中畢業照一曝光就驚艷全網 ，身穿整齊制服、頂著一頭柔順黑髮，整體氣質清新脫俗，完美襯托出她精緻的五官與古典美，被網友狂讚「這根本是校花等級」、「從學生時期就美到不行！」

宋仲基

宋仲基畢業照。（翻攝自網路）宋仲基畢業照。（翻攝自網路）

宋仲基就讀成均館大學畢業照他身穿學士服，臉上掛著溫暖迷人的微笑，加上從學生時期就展現出的溫文儒雅氣質，整體宛如古代的貴族公子，讓網友看了忍不住喊他一聲「少爺」

朴寶劍

朴寶劍畢業照。（翻攝自IG）朴寶劍畢業照。（翻攝自IG）

朴寶劍穿上學士服的畢業照一曝光，立刻融化大批粉絲的心！照片中的他不僅五官精緻、笑容陽光，還多了一份畢業生特有的青澀純真，讓人看了直呼：「真的太可愛了！」不少網友更直接封他為「最帥畢業生」。

少女時代-潤娥

潤娥畢業照。（翻攝自網路）潤娥畢業照。（翻攝自網路）

少女時代成員潤娥身穿學士服站在鏡頭前，散發出滿滿清新氣質，搭配她一貫的高顏值，被大讚是「校花等級的存在」。作為少女時代的人氣成員之一，潤娥一直以來都以純天然的外貌著稱。畫面中的她留著深色長直髮，搭配淡雅妝容，不僅完美襯托出她立體五官，更顯得氣質出眾，完全是清純學生代表。

少女時代-徐玄

徐玄畢業照。（翻攝自網路）徐玄畢業照。（翻攝自網路）

徐玄與潤娥同為東國大學戲劇電影系畢業生，兩人當年的學士服畢業照至今仍讓人驚艷 。其中，徐玄頂著一張巴掌小臉，氣質清新脫俗，不少網友看到她的畢業照後驚嘆：「這種等級的畢業照人間少有！」學士服不僅沒掩蓋她的明星光環，反而更襯托出她的溫婉氣息與高顏值，也難怪被封為「最美畢業生」之一

ITZY 彩鈴留真

ITZY彩鈴翰林演藝藝術高中畢業照。（翻攝網路）ITZY彩鈴翰林演藝藝術高中畢業照。（翻攝網路）

ITZY留真翰林演藝藝術高中畢業照。（翻攝網路）ITZY留真翰林演藝藝術高中畢業照。（翻攝網路）

ITZY成員彩鈴與留真當年一起從翰林演藝藝術高中畢業照片中兩人身穿畢業制服，笑容甜美、氣質出眾，無論是彩鈴的清新五官還是柳書榮的溫柔氣質，都被網友大讚「根本是校園偶像等級」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中