畢業快樂！盤點韓國偶像們當年的「超仙畢業照」

〔記者胡御柔／台北報導〕隨著畢業季來臨，網路上再度掀起一波「偶像畢業照熱潮」！不少韓國頂流偶像的學生時期畢業照被網友翻出，從清純校花系的少女時代潤娥、到一身高中制服展現古典美的子瑜，還有被封為「最帥畢業生」的朴寶劍，每一張照片都宛如青春寫真般夢幻，瞬間勾起粉絲滿滿的回憶與驚嘆，也證明他們從學生時期起就已具備「天生偶像相」的明星氣場。

TWICE 子瑜

子瑜的畢業照被網友封為「最美校服照」。（翻攝自Naver）

子瑜的高中畢業照一曝光就驚艷全網 ，身穿整齊制服、頂著一頭柔順黑髮，整體氣質清新脫俗，完美襯托出她精緻的五官與古典美，被網友狂讚「這根本是校花等級」、「從學生時期就美到不行！」。

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宋仲基

宋仲基畢業照。（翻攝自網路）

宋仲基就讀成均館大學，畢業照他身穿學士服，臉上掛著溫暖迷人的微笑，加上從學生時期就展現出的溫文儒雅氣質，整體宛如古代的貴族公子，讓網友看了忍不住喊他一聲「少爺」。

朴寶劍

朴寶劍畢業照。（翻攝自IG）

朴寶劍穿上學士服的畢業照一曝光，立刻融化大批粉絲的心！照片中的他不僅五官精緻、笑容陽光，還多了一份畢業生特有的青澀純真，讓人看了直呼：「真的太可愛了！」，不少網友更直接封他為「最帥畢業生」。

少女時代-潤娥

潤娥畢業照。（翻攝自網路）

少女時代成員潤娥身穿學士服站在鏡頭前，散發出滿滿清新氣質，搭配她一貫的高顏值，被大讚是「校花等級的存在」。作為少女時代的人氣成員之一，潤娥一直以來都以純天然的外貌著稱。畫面中的她留著深色長直髮，搭配淡雅妝容，不僅完美襯托出她立體五官，更顯得氣質出眾，完全是清純學生代表。

少女時代-徐玄

徐玄畢業照。（翻攝自網路）

徐玄與潤娥同為東國大學戲劇電影系畢業生，兩人當年的學士服畢業照至今仍讓人驚艷 。其中，徐玄頂著一張巴掌小臉，氣質清新脫俗，不少網友看到她的畢業照後驚嘆：「這種等級的畢業照人間少有！」學士服不僅沒掩蓋她的明星光環，反而更襯托出她的溫婉氣息與高顏值，也難怪被封為「最美畢業生」之一。

ITZY 彩鈴、留真

ITZY彩鈴翰林演藝藝術高中畢業照。（翻攝網路）



ITZY留真翰林演藝藝術高中畢業照。（翻攝網路）

ITZY成員彩鈴與留真當年一起從翰林演藝藝術高中畢業，照片中兩人身穿畢業制服，笑容甜美、氣質出眾，無論是彩鈴的清新五官還是柳書榮的溫柔氣質，都被網友大讚「根本是校園偶像等級」。

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