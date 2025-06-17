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majiko台北飆20首神曲 台語「多謝」喊整晚

日本真心歌姬majiko暌違4年來台開唱，演唱會成了大型寵粉現場。（寬宏提供）日本真心歌姬majiko暌違4年來台開唱，演唱會成了大型寵粉現場。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本真心歌姬majiko時隔4年，前天在台北華山Legacy舉辦專場，門票開賣秒殺！她一身搖滾裝扮，披著寫滿粉絲簽名的布條從觀眾席走上舞台，引來瘋狂尖叫與拍照熱潮，氣氛嗨到最高點。

日本真心歌姬majiko暌違4年來台開唱，演唱會成了大型寵粉現場。（寬宏提供）日本真心歌姬majiko暌違4年來台開唱，演唱會成了大型寵粉現場。（寬宏提供）

演唱會從《狂おしいほど僕には美しい》開場，一路唱到《グリム》、《ノクチルカ》等，共20首歌，氣氛從狂野搖滾到傷心欲絕自由切換，讓全場歌迷聽得十分陶醉；有趣的是，每唱完一首歌，總會俏皮用台語說「多謝」，親切感爆棚。

majiko這次一來台就直餐廳奔享用小籠包，演唱會上還笑說：「一下飛機就是覺得好熱！好熱！好熱！」但也馬上補上一句「跟你們一樣超熱情，我真的很喜歡！」讓台下歌迷尖叫不斷。

日本真心歌姬majiko暌違4年來台開唱，演唱會成了大型寵粉現場。（寬宏提供）日本真心歌姬majiko暌違4年來台開唱，演唱會成了大型寵粉現場。（寬宏提供）

此次majiko除了超強唱功實力，意外成為大型寵粉現場，同時替讚聲系列海外歌手場次打開新的篇章！接著台灣純愛天后郭靜、日本人氣女歌手樋口愛都挾著完售氣勢，將在本週末接力登場。

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