洪詩公布二寶性別「與過世愛犬有關」 李運慶喊：鬆了一口氣

洪詩、李運慶公開二寶性別。（翻攝自Instagram）（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩去年1月喜迎魔羯座女兒「哺哺」，上月報喜訊懷二胎，昨（16日）公開寶寶性別，李運慶開獎後，高八度喊「女！是個妹妹！」被問是否會失望？他說：「不會，其實有點鬆一口氣，怕男生會超皮，哺哺已經有點皮了。」

李運慶高八度揭曉寶寶性別。（擷取自YouTube）（記者李紹綾攝）

洪詩在Istagram寫道，「生一男一女是我最一開始的人生想像，可能是因為我家就是兩姐弟的關係，加上覺得兒子、女兒都有的話，感覺很完美，都能體驗到。」但自從去年生下女兒哺哺，她的心態開始轉變，認為生男生女都變得沒有很重要，「只要平安順產，媽媽平安，寶寶健康。」她提到，生完哺哺後，對於第二胎沒想太多，直到歷經愛犬Boogie生病、離世，她和Boogie道別時說：「如果有緣，妳來當我的小孩哦！」

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洪詩去年歷經15歲愛犬離世。（翻攝自Instagram）（記者李紹綾攝）

洪詩去年歷經15歲愛犬離世。（翻攝自Instagram）（記者李紹綾攝）

公開二寶性別前，夫妻給哺哺看超音波照片，結果哺哺立刻說希望二寶是妹妹，李運慶則分享，先前有命理師說會有兩個女兒，「其實我一直就是這樣想的，可是真要我猜的時候，突然覺得好像會是男生，不知道為什麼。」最後公開的是女娃，夫妻倆笑得開心。洪詩也分享未辦性別趴的原因，她透露因寶寶有「準突變型脆折症」，所以早早就猜懷女娃的機率高，二寶的小名取「那那」。

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