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娛樂 最新消息

李玉璽甜認愛許允樂半年 預習當新郎：愛情是奇蹟

李玉璽（右）在《慶祝》中不斷想安撫未婚妻李沐焦慮的情緒。（寬想國際娛樂提供）李玉璽（右）在《慶祝》中不斷想安撫未婚妻李沐焦慮的情緒。（寬想國際娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李玉璽在電視電影《慶祝》劇中飾演李沐的「準新郎」，以溫柔又貼近現代伴侶樣貌的詮釋角色，他上週末出席特映會，透露自己對該系列的深刻情感。去年李玉璽突破自我演出《婚內失戀》舞台劇，今年再度走進「婚內失戀宇宙」接演《慶祝》，他表示自己原本曾認為愛情無法長久，因為接觸這系列作品而重新定義婚姻與愛情，他說：「結婚這件事本身就是一件浪漫的事。既然選擇了，就應該相信它有可能會有浪漫的結局。對我來說，愛情是一個奇蹟。」

他表示接到邀請後，未看劇本就承諾演出，「看到《婚內失戀》四個字就答應演出，去年在舞台劇收穫非常多，無論是工作或感情價值觀都有許多成長，深信此次也一定會帶給我新的想法！」

李玉璽在《慶祝》飾演即將與李沐步入婚姻的準新郎，面對未婚妻的婚前焦慮、完美壓力與自我懷疑，李玉璽都願意「陪著對方找答案」，即使女方因工作而中斷拍攝婚紗照，也以耐心和信任等待對方現身，李沐直說演出時「托李玉璽的福」，兩人在劇中的情侶搭檔默契十足，「他每次演戲都會給我新的能量，讓我完全不會累，演起來非常真實，我真的很感激他！」

李玉璽出席《慶祝》特映會分享拍攝點滴。（寬想國際娛樂提供）李玉璽出席《慶祝》特映會分享拍攝點滴。（寬想國際娛樂提供）

有觀眾好奇真的有這樣的「理想男人」？李玉璽認為：「這是因為角色本來就知道女方容易有自己的堅持，加上雙方即將步入婚姻，相信已經有長時間的理解和信任，才不會隨意發怒。」他也透露自己不排斥女性有事業心，「我欣賞有目標的女性。」言談間不難想見是指今年1月時大方認愛的女友許允樂。

他指出：「其實愛可以很複雜也可以很精緻。當你願意重新理解對方在想什麼，也許就能解開那一個一個的心結。」《慶祝》將於6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。

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