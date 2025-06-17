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激戰！魏如萱爭金曲歌后交手大咖勁敵 放話擒拿術不讓她上台

魏如萱將爭第二座金曲歌后獎座。（好多音樂提供）魏如萱將爭第二座金曲歌后獎座。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「娃娃」魏如萱今年風光入圍金曲獎4項大獎，她笑說壓力比較大的，是萬一蔡健雅又坐在她旁邊；上回兩人爭金曲歌后時，她坐在蔡健雅身旁，眼睜睜看著蔡健雅上台領獎；這次兩人再度交手，她已經提早對蔡健雅放話，「萬一又是你的話我會緊緊把你抱住。」要施展「擒拿術」不讓她上台。

娃娃今年以《珍珠刑》強勢入圍「年度專輯」、「最佳華語專輯」、「最佳華語女歌手」和「最佳演唱錄音專輯」，並被視為奪獎大熱門，她直呼開心， 「原本蠻期待有一些編曲 ，沒入圍很可惜，葛大的詞也變成遺珠。」

2020年她拿金曲歌后時，在台上激動表示：「這是我的第一座金曲獎，人家說有一有二，有二才有三。」相隔5年後她透露拿第一座獎時有種「不真實」的感覺，一直覺得獎項是屬於大家的，當時一直說要把獎座磨成粉分送給同事，因此這次才會更想拿獎，「如果得了第二座，第一座就可以磨了。」

魏如萱將爭第二座金曲歌后獎座。（好多音樂提供）魏如萱將爭第二座金曲歌后獎座。（好多音樂提供）

她也說拿了第一座獎後心態不一樣，「很踏實、被認證過的感覺，有幸再拿到第二座的話，證明我可以再繼續唱 ，不是一個句點。」曾經懷疑過自己不能唱？她坦承：「會想著『 我還可以唱到什麼時候呢？』，對未來會有點迷茫的。」在這之前還去上聲樂課 ，開發新的聲音，「 到了第八張專輯，要跟前七張有不一樣的聲音 。」

《珍珠刑》挖出自己的黑暗面，被問到底發生過什麼事？她表示自己不會說謊，專輯就像是情緒的日記、標本，「 眼淚不能白白的哭，我都要記錄下來。」坦承那幾年人跟人的一些關係有些改變，「 具體我也講不出來，就是小題大作。」

她所謂的「小題」，其實就類似和朋友吵架，會吵到「斷交」或是「IG退追」？ 她立刻拿過去和前夫隆宸翰互相退追被發現自嘲，「追蹤一千多個人都會被發現 。」至於要將他加回來了嗎？她則說：「零滿好的。」現在只追蹤了唱片公司和自己品牌的官方帳號。

魏如萱將爭第二座金曲歌后獎座。（好多音樂提供）魏如萱將爭第二座金曲歌后獎座。（好多音樂提供）

她解釋自己的情緒比較敏感，就連月經來也會想哭，平常不壓抑淚水：「就像痘痘成熟擠出來 ，讓哭成熟。」小時候她不敢在妹妹面前哭，總是要裝堅強，長大後就累了、完全不想裝，也會在兒子路易面前落淚， 路易發現媽媽哭了 ，還會用手指幫她在眼眶畫一個圈，「他受傷時，會用手指在傷口畫一圈，感覺比較不會痛。 他可能覺得這樣眼淚比較不會掉下來。」超暖行徑讓人融化。

日前她參加林依晨的聚會，誇林依晨懷二胎精神狀態很好，自己會不會想拚第二胎？她秒答：「但我現在單身啊， 我生活圈很窄。」也說假日都在當兒子的「家教」， 對於新戀情只能順其自然，「比較不像年輕的時候很想談戀愛，現在自己的時間很少。」反倒是路易有小女生喜歡，不過小女生已經轉學了。

魏如萱甫舉辦《珍珠刑》北高簽唱會大獲成功，樂迷擠爆台北華山文創園區和高雄高流音浪塔海側廣場，也慶功官宣《珍珠刑》黑膠將於6/19（四）開始預購、8/1（五）正式發行。

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