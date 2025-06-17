吳婉君又發聲 懊惱喊：我是荒謬大師

吳婉君清晨又曬最新照片。（翻攝自吳婉君臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳婉君3月控訴被前男友、男星趙駿亞家暴，她負傷報警並申請保護令，近日卻傳出2人疑似復合，對此，吳婉君發聲有自己選擇，且照樣開心玩樂。

今（17）日天剛亮，吳婉君又在臉書曬出自拍照，笑說自己是「荒謬大師」，透露忘記自己有iPad，也忘記買筆記本，第一天上課，同學們使用筆電、iPad 、筆記本，而自己只帶了三張白紙，讓她想起小學時，人到了學校但只帶了便當沒有帶書包，無奈說：「這應該不是吃銀杏可以解決的吧⋯⋯」

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去年7月，吳婉君與趙駿亞交往，今年3月13日遭趙駿亞家暴，沒想到相隔3個月，在趙駿亞社群的出遊照見到吳婉君身影，意外傳出感情復合消息，引發許多網友討論，有網友在新聞下方留言處激動表示「活該被打死」等話語。

吳婉君隨後首度發聲表示：「我現在看著這些滿滿的責備跟惡意。我都不知道我到底對不起誰？我做錯了什麼事？當你們留下我活該被打死這樣的言論這難道不是一種暴力？這難道不是一種霸凌？」

對於復合，趙駿亞只回「謝謝關心，我沒有什麼要回覆的」，而吳婉君認了2人有出遊，並表示有自己選擇。

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