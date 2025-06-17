上月宣布離開主播台！「甜美主播」虞承璇最新動向曝

〔記者林欣穎／台北報導〕甜心主播虞承璇2020年與機師張睿達結婚，婚後接連誕下兒女，去年9月她才回歸年代主播台，播報不到一年上月宣布離開待了10年的主播台，如今新動向曝光。

虞承璇入主華視晚間新聞。（華視提供）

虞承璇將於6月30日起加入《華視晚間新聞》，正式回歸主播台。虞承璇在歷經休息後重返第一線新聞現場，走過育兒期間的沉澱和體悟，蓄勢待發開始這段兼具熱情、溫度與使命感的全新旅程。

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在離開媒體圈的這段時間，虞承璇專注投身於童書創作與繪本推廣，原本並未計畫重返主播台。直到有一天，正在育兒的她接到來自華視的邀請，虞承璇坦言：「那一刻我很感動，能被看見、被信任，是一種難以言喻的榮耀。」在認真評估家庭與生活的節奏後，最終決定接下這個充滿挑戰與意義的任務。「晚間新聞，是每個主播心中的殿堂級舞台，華視更是擁有歷史與信任的品牌。這次回來，我準備好了。」

虞承璇的新聞資歷豐富，橫跨社會、政治、國際等多元領域，並曾主持選舉專題與新聞節目。加入華視這個大家庭，對她而言不只是職涯上變化，更是邁向人生的全新篇章。「成為母親後，我的視野更寬闊，講新聞的方式也更立體。我會更在意，這則新聞對孩子、對下一代的影響是什麼。」希望透過「剛柔並濟」的播報風格，讓新聞不只有冰冷的節奏感，也能保有餘韻與情感。「身為媽媽，我學會用更柔軟的眼光看世界；身為主播，我依然保持敏銳與堅定。」

而談到對晚間新聞重任的想法，虞承璇不諱言壓力很大。「這是全家人圍著電視，一起理解世界的時刻。我希望觀眾能在新聞中，不只是獲得資訊，更能感受到陪伴與信任。」她進一步透露，未來除了常規播報，也將積極參與節目內容與專題規劃，特別在關注兒少、家庭、教育等議題。虞承璇直言：「新聞不能只是快，還要有溫度。若能為觀眾的生活帶來一點共鳴，那就是我最想做的事。」

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