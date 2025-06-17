晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

上月宣布離開主播台！「甜美主播」虞承璇最新動向曝

〔記者林欣穎／台北報導〕甜心主播虞承璇2020年與機師張睿達結婚，婚後接連誕下兒女，去年9月她才回歸年代主播台，播報不到一年上月宣布離開待了10年的主播台，如今新動向曝光。

虞承璇入主華視晚間新聞。（華視提供）虞承璇入主華視晚間新聞。（華視提供）

虞承璇將於6月30日起加入《華視晚間新聞》，正式回歸主播台。虞承璇在歷經休息後重返第一線新聞現場，走過育兒期間的沉澱和體悟，蓄勢待發開始這段兼具熱情、溫度與使命感的全新旅程。

在離開媒體圈的這段時間，虞承璇專注投身於童書創作與繪本推廣，原本並未計畫重返主播台。直到有一天，正在育兒的她接到來自華視的邀請，虞承璇坦言：「那一刻我很感動，能被看見、被信任，是一種難以言喻的榮耀。」在認真評估家庭與生活的節奏後，最終決定接下這個充滿挑戰與意義的任務。「晚間新聞，是每個主播心中的殿堂級舞台，華視更是擁有歷史與信任的品牌。這次回來，我準備好了。」

虞承璇的新聞資歷豐富，橫跨社會、政治、國際等多元領域，並曾主持選舉專題與新聞節目。加入華視這個大家庭，對她而言不只是職涯上變化，更是邁向人生的全新篇章。「成為母親後，我的視野更寬闊，講新聞的方式也更立體。我會更在意，這則新聞對孩子、對下一代的影響是什麼。」希望透過「剛柔並濟」的播報風格，讓新聞不只有冰冷的節奏感，也能保有餘韻與情感。「身為媽媽，我學會用更柔軟的眼光看世界；身為主播，我依然保持敏銳與堅定。」

而談到對晚間新聞重任的想法，虞承璇不諱言壓力很大。「這是全家人圍著電視，一起理解世界的時刻。我希望觀眾能在新聞中，不只是獲得資訊，更能感受到陪伴與信任。」她進一步透露，未來除了常規播報，也將積極參與節目內容與專題規劃，特別在關注兒少、家庭、教育等議題。虞承璇直言：「新聞不能只是快，還要有溫度。若能為觀眾的生活帶來一點共鳴，那就是我最想做的事。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中