AKIRA罕見曬3歲帥兒 「父子同樂」正面照曝光

AKIRA罕見曬兒子合照，父子倆看起來非常開心。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國民姐夫」AKIRA日前率放浪兄弟成員在台辦見面會，親口提到3歲兒子參加成果發表會；15日剛好是國際父親節，AKIRA昨難得在社群曬出和寶貝兒子的「正面照」，寫下「能有今天的成就，全部仰賴家人的支持。」

AKIRA寫道：「想向我的家人和愛人表達我的感激之情。」並祝天下父親們：「讓我們一起努力，為了未來，為了家人的笑容。」照片搭配兒子的正面合照，雖然有用表情符號擋住，不過依然看出兩人開心玩樂，讓人羨慕。

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該文一貼出，火速引來眾多網友留言，大家稱讚AKIRA笑容超帥，也有不少網友關注3歲兒看來頭好壯壯、「小寶貝看起來是個帥哥」、「家人的愛真的是全天下最好的禮物」等，不過也有粉絲敲碗，也想看到一家三口的天倫樂照片。

AKIRA上週提到兒子學校正好是歌唱發表會，林志玲在日本帶兒子參加活動，提到「透過畫面看到兒子的表演感到很感動」，笑說希望他未來成為主唱。

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