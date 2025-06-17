五月天關懷周杰倫身邊人送上「最心疼祝福」 周董大讚貼心

周杰倫（前）很開心化妝師杜哥又回來幫他化妝。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫雖然前陣子出現頭痛、感冒等症狀，但他向粉絲保證，新專輯還是會照約定在今年推出。

周杰倫的化妝師杜哥腳骨折，他笑稱還好手沒傷到。（翻攝自IG）

之前周董去日本，和他長期合作，總會出現在他身邊的化妝師「杜哥」杜國璋也同行，卻在周董被粉絲追星混亂中跌倒腿骨折，當時周董很夠義氣，請杜哥好好休養，放話在他好之前不會去找其他化妝師合作，這兩天杜哥再次回來工作為周董化妝，周董又開玩笑說，杜哥雖然腳傷到，但手沒傷到。

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五月天錄影祝福周董化妝師早日康復，周董大讚他們貼心。（翻攝自IG）

五月天和周董有好交情，當然也注意到周董化妝師杜哥骨折，團員透過影片表達關心之意，讓周董大讚：「你們太貼心了！」

忙巡演的五月天全員到齊錄影片幫杜哥打氣，阿信說：「這是我們錄過最心疼的一則鼓勵打氣影片。」瑪莎說：「痛死了！」團員祝福杜哥：「早日重回職場，早點回到網球場大殺四方。」

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