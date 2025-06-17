台大網紅學霸涉閃兵 看到新聞嚇到自首

〔記者王靖惟／台北報導〕新北地檢署偵結「閃兵案」，起訴包含王大陸與其他知名藝人在內共28人。王大陸已於偵查期間按令入伍，現正於台北市社會局服替代役，然而起訴名單中赫見知名線上家教平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任，據悉蔣矩任眼見王大陸被逮，且閃兵風波越滾越大，心生畏懼主動向檢警自首投案。

蔣矩任（圖右）是知名線上家教平台「超詳解examking」創辦人，因涉嫌閃兵案自首獲建請緩刑。（圖擷取自1111人力銀行YT）

據了解，蔣矩任目前是是知名線上家教平台「超詳解examking」創辦人。學經歷驚人，曾就讀北市成功高中數理資優班，台大就學期間橫跨地質、經濟、工程科學與海洋工程3個學系，算是網紅學霸。

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蔣矩任也是透過友人找上陳志明，支付25萬元後由陳志明安排到榮總就醫，經獲指導獲得高血壓的假報告後，去年11月遞交假診斷證明申請變更體位複檢，本預計今年2月變更體位，但眼見王大陸等藝人閃兵失敗被抓，自認逃不過檢調與司法調查，遂向檢警自首謀求換得緩刑，檢警見其積極配合偵查，顯見其悔悟之意甚深，且對案件偵辦及釐清整體犯罪脈絡助益甚大，依《妨害兵役治罪條例》等罪起訴，但建請給予緩刑宣告。

另外，王大陸與其他役男面臨妨害兵役、偽造文書等刑責，目前他已按規定入伍，正在台北市社會局服替代役，但仍須待司法審理結果。

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