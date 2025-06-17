荒唐劇「一胎99子」中國審查秒下架！網：什麼AI生成劇情

《麒麟送子天降喜福》中，女主角一胎生下99個兒子，挨轟太荒誕。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來中國網路短劇《麒麟送子天降喜福》因「女主一胎產下99子」的荒誕劇情登上微博，引發網友熱議，該劇有68集，累積播放量超過4500萬次，卻因劇情太過離譜，已悄悄被下架，官方雖未說明原因，但網友揣測，恐因劇情「妖魔化生育」遭封殺。

中國短劇《麒麟送子天降喜福》因劇情爭議，目前已被下架。（翻攝自微博）

在《麒麟送子天降喜福》中，女主意外懷上「龍種」，並在臨盆時出現麒麟踏雲送子的超自然現象，最終誕下99個孩子，還出現嬰兒們包巾包著疊成金字塔、進宮面聖的荒誕畫面，網友直呼像在看修仙版《多胞胎家族》，這樣的討論聲浪更登上微博熱搜冠軍。

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有網友吐槽：「這不是生孩子，是福壽螺」、「「這劇不是AI寫的我都不信」、「中國神劇每次都刷新我的下限」，也有人認為中國動不動花「3個億零花錢」的言情霸道總裁劇，都因此被襯托得稍顯正常。

中國短劇《麒麟送子天降喜福》男主角王宇威。（翻攝自微博）

對於爭議，劇中男主角王宇威也開直播回應，正值國際父親節，他自嘲：「癲是癲了點，大家不要帶腦子看就行了。」他坦言當初接戲時沒看劇本，沒想到演過這麼多正經劇本，都不如這齣「一胎99子」來得轟動，還苦笑說：「以後我是不是會變成『99個孩子的爹』？」

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