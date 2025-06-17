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娛樂 最新消息

TANK中國移植心臟喊「感謝祖國」 7個月後身體現況曝光

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲的歌手「TANK」呂建忠因罹患先天性心臟病，去年在中國進行移植手術後，最新身體狀況也曝光。

TANK（左）開始為演出練團，提到還需要時間讓身體慢慢變好。（翻攝自微博）TANK（左）開始為演出練團，提到還需要時間讓身體慢慢變好。（翻攝自微博）

過去因心臟疾病，TANK曾發生演唱會狀態不佳，唱歌吃力，今年4月初他首次透露，已在去年11月22日於中國接受心肝聯合移植手術，發文中提到自己在「台灣省高雄市和台北市」巡演，將台灣降格，還脫口說「感謝祖國」讓他重生，引起台灣網友不滿。

完成移植手術近7個月，TANK的最新狀態也再次引起關注，最近他分享自己為演出練團的照片，並談到：「順利歸順利，還需要一點時間，會好的！」感覺上應該是練團時唱歌仍感吃力，體力各方面仍未完全恢復到最佳狀態，因此為自己打氣加油。

網友也幫他加油打氣，但也注意到一現象，練團時除了TANK要唱歌沒法戴口罩，其他所有樂手全都戴上口罩，網友猜想應該是TANK歷經器官移植大手術，目前仍須小心各種可能傳染，樂手戴口罩，對他也是一種保護。

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